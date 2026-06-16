O cinema tem o poder de transportar espectadores para diferentes culturas sem que eles precisem sair da cidade. É exatamente essa experiência que a Mostra de Cinema Italiano Contemporâneo oferece ao público de Piracicaba, com duas sessões gratuitas no Teatro SESI (Av. Luiz Ralph Benatti, 600 - Vila Industrial) durante o mês de junho. A iniciativa reúne produções recentes da Itália que dificilmente chegam ao circuito comercial brasileiro, ampliando o acesso a diferentes narrativas e estilos cinematográficos.
Além de proporcionar entretenimento, a programação busca fortalecer o intercâmbio cultural entre Brasil e Itália, apresentando obras que exploram questões humanas universais, como amadurecimento, relações familiares, identidade e memória. As exibições fazem parte de uma programação estadual promovida pelo SESI-SP.
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INTERIOR DA ITÁLIA NAS TELAS
A primeira sessão acontece no dia 17 de junho, às 19h, com o filme “Irmãos à Italiana”, dirigido por Claudio Noce. A trama acompanha Valerio, um menino de 10 anos que vê sua vida mudar drasticamente após presenciar um atentado contra o próprio pai. Em meio ao medo e à insegurança, ele encontra em Christian, um jovem rebelde e solitário, uma amizade capaz de transformar sua visão de mundo.
Com classificação indicativa de 14 anos e duração de 122 minutos, o longa combina drama, descobertas e crescimento pessoal em uma narrativa que aborda os impactos da violência sob o olhar sensível da infância.
HISTÓRIAS QUE APROXIMAM GERAÇÕES
No dia 24 de junho, às 10h, será a vez de “Verão na Sicília”, dirigido por Margherita Spampinato. O filme apresenta a convivência improvável entre Nico, um garoto cheio de energia, e uma tia idosa, religiosa e resistente às mudanças. O encontro entre os dois gera conflitos, mas também cria laços inesperados que transformam suas vidas.
Com 90 minutos de duração e classificação para maiores de 12 anos, a produção explora temas como tradição, afeto e convivência entre diferentes gerações. Os ingressos para ambas as sessões são gratuitos e podem ser reservados antecipadamente pelo SESI Eventos.