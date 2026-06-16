Com início às 19h, os eventos vão destacar o talento e a dedicação dos estudantes que estão dando os primeiros passos na formação musical. Os alunos apresentarão performances em instrumentos como flauta, clarinete, trompa, trompete, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, acompanhados pelo pianista André Grella.

A música vai tomar conta de Piracicaba nos dias 17 e 26 de junho com duas apresentações que prometem emocionar familiares, amigos e amantes da cultura. A Academia Jovens Músicos realiza recitais gratuitos de alunos iniciantes no Anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação (Rua Cristiano Cleopath, 1902 - Bairro dos Alemães), proporcionando ao público a oportunidade de acompanhar de perto o crescimento artístico de jovens instrumentistas.

Subir ao palco é uma etapa importante no desenvolvimento de qualquer músico. Mais do que colocar em prática o que aprenderam durante as aulas, os estudantes vivenciam a experiência de tocar diante de uma plateia, fortalecendo habilidades como concentração, disciplina e autoconfiança.

De acordo com o coordenador da Academia Jovens Músicos, maestro Anderson de Oliveira, os recitais fazem parte do processo de formação dos alunos. “Essa é uma grande oportunidade para os nossos alunos mostrarem todo o seu desenvolvimento nos instrumentos e também terem a experiência de se apresentar em público, pois tudo faz parte da formação musical. Além do aprimoramento técnico, essas vivências contribuem para a confiança, a disciplina e o crescimento artístico individual”, afirmou.

Orquestras completam a programação

Além das apresentações dos alunos iniciantes, cada recital contará com a participação de uma das formações da Academia Jovens Músicos. Nesta quarta-feira (17), a Orquestra de Cordas sobe ao palco sob a regência do professor Felipe Porsebon, apresentando um repertório preparado especialmente para a ocasião.