Piracicaba amanheceu nesta terça-feira (16) sob um nevoeiro denso que encobriu parte da cidade e reduziu a visibilidade em diversas vias. A condição exigiu atenção redobrada dos motoristas durante os deslocamentos nas primeiras horas do dia.

De acordo com a previsão meteorológica, o frio deve continuar ao longo da semana. As temperaturas mínimas podem atingir 10°C nos próximos dias, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 22°C.

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