Piracicaba amanheceu nesta terça-feira (16) sob um nevoeiro denso que encobriu parte da cidade e reduziu a visibilidade em diversas vias. A condição exigiu atenção redobrada dos motoristas durante os deslocamentos nas primeiras horas do dia.
De acordo com a previsão meteorológica, o frio deve continuar ao longo da semana. As temperaturas mínimas podem atingir 10°C nos próximos dias, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 22°C.
Saiba mais:
A tendência é de manhãs mais frias e tardes com temperaturas amenas, mantendo características típicas do período de inverno na região.
Além da queda nos termômetros, há previsão de chuva a partir de sexta-feira (19). Os modelos meteorológicos indicam possibilidade de pancadas ao longo do dia, com condições para precipitações em diferentes períodos.
A recomendação é que motoristas mantenham atenção em caso de nevoeiro e que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo nos próximos dias.
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