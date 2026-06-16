Um funcionário ligado à operação de um salto, chamado de rope jump, em Limeira (SP) afirmou à Justiça que não foi o responsável pela colocação dos equipamentos de segurança utilizados por Maria Eduarda, de 21 anos, vítima de um acidente durante a prática.

Durante depoimento prestado no âmbito da investigação, Vítor de Freitas Gonçalves informou que estava presente no local no dia do ocorrido. No entanto, declarou que sua função não incluía a preparação ou a instalação dos equipamentos de segurança nos participantes antes dos saltos.

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