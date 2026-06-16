Levantamento divulgado pela Real Time Big Data nesta terça-feira (16) mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na liderança da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes nas eleições de 2026.

Nos dois cenários de primeiro turno avaliados pela pesquisa, o atual governador aparece à frente dos adversários. O ex-prefeito da capital paulista e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, ocupa a segunda colocação em todas as simulações apresentadas.

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Tarcísio lidera no primeiro turno