Levantamento divulgado pela Real Time Big Data nesta terça-feira (16) mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na liderança da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes nas eleições de 2026.
Nos dois cenários de primeiro turno avaliados pela pesquisa, o atual governador aparece à frente dos adversários. O ex-prefeito da capital paulista e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, ocupa a segunda colocação em todas as simulações apresentadas.
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Tarcísio lidera no primeiro turno
De acordo com o levantamento, Tarcísio registra 46% das intenções de voto em um dos cenários testados, enquanto Haddad aparece com 33%.
A pesquisa perguntou aos entrevistados em quem votariam para governador de São Paulo caso a eleição fosse realizada hoje.
Cenário de segundo turno
Na simulação de segundo turno entre os dois principais nomes da disputa, Tarcísio de Freitas alcança 49% das intenções de voto. Fernando Haddad mantém 33%, segundo os dados divulgados pelo instituto.
Metodologia da pesquisa
O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 15 de junho de 2026. Foram ouvidas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais.
A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-09734/2026 e teve custo de R$ 80 mil, financiados com recursos próprios do instituto.
Eleições de 2026
Nas eleições deste ano, os brasileiros irão às urnas para escolher:
• Presidente da República;
• 27 governadores;
• 54 senadores;
• 513 deputados federais;
• Deputados estaduais e distritais.