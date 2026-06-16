A jovem caiu de aproximadamente 40 metros de altura após ser lançada sem que os equipamentos de segurança estivessem devidamente conectados ao seu corpo.

A morte trágica de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, após uma queda de cerca de 40 metros durante um salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira, segue causando forte comoção e repercutindo em todo o país.

Diante da tragédia, representantes da Prefeitura de Limeira, do Governo Federal, da Câmara Municipal e o deputado federal Miguel Lombardi participaram, nesta segunda-feira (15), de uma reunião para discutir ações que impeçam o acesso à Ponte do Esqueleto, localizada na divisa entre Limeira e Cordeirópolis.

Durante o encontro, o prefeito Murilo Félix reforçou que a prática de atividades no local sempre foi proibida e solicitou à União a demolição da estrutura como medida definitiva para evitar novos acidentes.

“Estamos tratando de uma área que apresenta riscos conhecidos há muitos anos e que continua atraindo pessoas mesmo interditada. A implosão da estrutura será uma solução definitiva para evitar novos incidentes e garantir a segurança da população”, afirmou.

Governo Federal avalia demolição