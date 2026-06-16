A ideia de que os gatos são animais frios, independentes e pouco ligados aos tutores vem sendo questionada por pesquisas científicas. Um estudo publicado na revista científica Scientific Reports analisou o comportamento de mais de 5.700 felinos e identificou diferenças significativas entre as raças quando o assunto é sociabilidade e apego aos humanos.
Os pesquisadores observaram características como busca por contato físico, convivência com pessoas e outros animais, além de comportamentos relacionados ao medo e ao isolamento. Os resultados indicam que fatores genéticos influenciam diretamente a personalidade dos gatos.
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Ambiente também influencia o comportamento
Embora a genética tenha papel importante, especialistas destacam que a forma como o animal é criado também impacta seu comportamento. A socialização nas primeiras semanas de vida, os estímulos recebidos e a convivência diária ajudam a moldar um perfil mais receptivo e afetuoso.
Conhecer as características de cada raça pode ser útil para famílias que desejam adotar um gato compatível com seu estilo de vida.
As raças de gatos mais dóceis e apegadas
Burmês
Considerado um dos gatos mais afetuosos, cria fortes vínculos com os tutores e gosta de acompanhar os moradores da casa em todas as atividades.
Siamês
Famoso pela personalidade comunicativa, costuma desenvolver grande proximidade emocional com seus donos e adora participar da rotina da família.
Oriental Shorthair
Extrovertido e bastante vocal, gosta de interação constante e cria laços estreitos com os tutores.
Cornish Rex
Cheio de energia e curiosidade, aprecia brincadeiras, contato físico e momentos de atenção.
Birmanês
Combina tranquilidade e carinho, adaptando-se facilmente a diferentes ambientes familiares.
Maine Coon
Apesar do porte avantajado, é conhecido pelo comportamento amigável e pela boa convivência com pessoas e outros animais.
Ragdoll
Uma das raças mais dóceis do mundo, adora colo, contato humano e costuma demonstrar grande tranquilidade no convívio diário.
Escolha consciente favorece a convivência
Especialistas ressaltam que cada animal possui uma personalidade única, independentemente da raça. No entanto, compreender as tendências comportamentais de determinadas linhagens pode ajudar futuros tutores a encontrar um companheiro que se adapte melhor ao ambiente familiar e ao estilo de vida da casa.