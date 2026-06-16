A ideia de que os gatos são animais frios, independentes e pouco ligados aos tutores vem sendo questionada por pesquisas científicas. Um estudo publicado na revista científica Scientific Reports analisou o comportamento de mais de 5.700 felinos e identificou diferenças significativas entre as raças quando o assunto é sociabilidade e apego aos humanos.

Os pesquisadores observaram características como busca por contato físico, convivência com pessoas e outros animais, além de comportamentos relacionados ao medo e ao isolamento. Os resultados indicam que fatores genéticos influenciam diretamente a personalidade dos gatos.

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