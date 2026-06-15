A mudança acompanha uma tendência já consolidada entre os clientes. Levantamentos do setor mostram que a maioria dos consumidores prefere opções mais ágeis para concluir as compras, impulsionando a adoção de novos sistemas em lojas de diferentes tamanhos. Embora a tradicional fila ainda faça parte da rotina dos supermercados, a tecnologia começa a assumir um papel cada vez mais importante nesse processo.

Com cada vez mais consumidores em busca de praticidade, os supermercados brasileiros estão acelerando uma transformação que promete mudar a forma como as compras são realizadas. Grandes redes do setor, como Atacadão, Carrefour e Assaí, ampliaram os investimentos em ferramentas tecnológicas capazes de tornar o atendimento mais rápido e reduzir o tempo gasto nos caixas.

Entre as principais apostas do varejo está o autoatendimento, sistema que permite ao próprio cliente registrar os produtos e efetuar o pagamento. Equipados com tela interativa, leitor de código de barras e diferentes formas de pagamento, os terminais vêm sendo instalados em ritmo acelerado pelas maiores redes do país.

O Assaí foi uma das primeiras empresas a testar a novidade em larga escala e, após boa aceitação dos consumidores, iniciou a expansão dos equipamentos para centenas de unidades. O Carrefour também ampliou o uso da tecnologia em diferentes formatos de negócio e identificou ganhos de eficiência nas operações. Já o Atacadão adotou uma estratégia voltada à integração dos sistemas de pagamento com o controle de estoque, aumentando a precisão das informações registradas nas lojas.

Desafios permanecem, mas tendência é de expansão

Apesar dos avanços, a tecnologia ainda encontra algumas limitações. Compras com grande quantidade de itens, produtos sem código de barras ou mercadorias vendidas por peso continuam exigindo suporte de funcionários. Além disso, parte dos consumidores ainda prefere o atendimento convencional, especialmente aqueles menos familiarizados com ferramentas digitais.