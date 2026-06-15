A boa notícia é que o procedimento pode ser feito de forma simples e rápida, tanto pela internet quanto presencialmente. A orientação é não deixar para os últimos dias, evitando imprevistos e garantindo o cumprimento da obrigação dentro do prazo.

Quem completa 18 anos em 2026 precisa ficar atento ao calendário. O prazo para realizar o Alistamento Militar obrigatório termina em 30 de junho, e os jovens que não cumprirem a exigência dentro do período estabelecido podem enfrentar dificuldades para regularizar a situação posteriormente.

O alistamento pode ser feito online, por meio do portal oficial do Exército Brasileiro. Quem preferir também pode procurar a Junta de Serviço Militar (JSM) de Piracicaba, que desde março atende em novo endereço, no andar Térreo 1 (T1) do Centro Cívico, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e comprovante de endereço. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Já os jovens nascidos antes de 2008 que perderam o prazo regular devem comparecer obrigatoriamente à Junta, estando sujeitos ao pagamento de multa.

O que acontece após o alistamento

Depois do encerramento das inscrições, os candidatos passarão pelas etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. O processo será realizado durante o segundo semestre de 2026 e definirá quem seguirá para o Serviço Militar.