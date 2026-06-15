Quem completa 18 anos em 2026 precisa ficar atento ao calendário. O prazo para realizar o Alistamento Militar obrigatório termina em 30 de junho, e os jovens que não cumprirem a exigência dentro do período estabelecido podem enfrentar dificuldades para regularizar a situação posteriormente.
A boa notícia é que o procedimento pode ser feito de forma simples e rápida, tanto pela internet quanto presencialmente. A orientação é não deixar para os últimos dias, evitando imprevistos e garantindo o cumprimento da obrigação dentro do prazo.
VEJA MAIS:
- Veja onde curtir festas juninas em Piracicaba nesta semana
- Corpo de jovem de Piracicaba é encontrado no mar de Ubatuba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Como realizar o cadastro
O alistamento pode ser feito online, por meio do portal oficial do Exército Brasileiro. Quem preferir também pode procurar a Junta de Serviço Militar (JSM) de Piracicaba, que desde março atende em novo endereço, no andar Térreo 1 (T1) do Centro Cívico, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233.
Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e comprovante de endereço. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Já os jovens nascidos antes de 2008 que perderam o prazo regular devem comparecer obrigatoriamente à Junta, estando sujeitos ao pagamento de multa.
O que acontece após o alistamento
Depois do encerramento das inscrições, os candidatos passarão pelas etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. O processo será realizado durante o segundo semestre de 2026 e definirá quem seguirá para o Serviço Militar.
A incorporação está prevista para 2027, entre março e novembro. Além de atender a uma exigência legal, o Serviço Militar contribui para a formação da reserva estratégica das Forças Armadas, que pode ser mobilizada em ações de defesa e apoio à sociedade quando necessário. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3403-1348 e 3403-1378.