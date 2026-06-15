Após dias de buscas e desespero da família, foi encontrado na tarde deste domingo (14) o corpo de Thor Gaeta Ribeiro, de 22 anos, morador de Piracicaba que estava desaparecido desde a última quinta-feira (11), em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

O jovem foi localizado boiando no mar da Praia das Toninhas por volta das 14h. Um pescador que navegava próximo à costa avistou o corpo e realizou o resgate até a faixa de areia, acionando imediatamente equipes do Corpo de Bombeiros.

Familiares que acompanhavam as buscas estiveram no local e fizeram o reconhecimento inicial da vítima, encerrando dias de incerteza e apreensão.