15 de junho de 2026
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Corpo de jovem de Piracicaba é encontrado no mar de Ubatuba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Theo Gaeta Ribeiro, 22, estava desaparecido desde a última quinta-feira.
Theo Gaeta Ribeiro, 22, estava desaparecido desde a última quinta-feira.

  Após dias de buscas e desespero da família, foi encontrado na tarde deste domingo (14) o corpo de Thor Gaeta Ribeiro, de 22 anos, morador de Piracicaba que estava desaparecido desde a última quinta-feira (11), em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

O jovem foi localizado boiando no mar da Praia das Toninhas por volta das 14h. Um pescador que navegava próximo à costa avistou o corpo e realizou o resgate até a faixa de areia, acionando imediatamente equipes do Corpo de Bombeiros.

Familiares que acompanhavam as buscas estiveram no local e fizeram o reconhecimento inicial da vítima, encerrando dias de incerteza e apreensão.

A principal suspeita é de afogamento, mas a Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e investiga as circunstâncias que antecederam o desaparecimento do rapaz.

Peritos realizaram os trabalhos técnicos na praia e, em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ubatuba. Os exames devem apontar a causa exata da morte.

Após a conclusão dos procedimentos legais, o corpo será liberado para velório e sepultamento em Piracicaba. O caso comoveu familiares, amigos e mobilizou equipes de resgate durante vários dias no litoral paulista.

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