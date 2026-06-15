Entre os itens interditados está um lote do Keytruda (pembrolizumabe), medicamento amplamente utilizado em terapias oncológicas. A investigação apontou que o produto circulava sem origem comprovada e fora dos sistemas oficiais de controle, levantando suspeitas de falsificação e risco à segurança dos pacientes.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta após identificar lotes falsificados de medicamentos utilizados no tratamento de diferentes tipos de câncer. A medida determina a apreensão imediata dos produtos e proíbe sua comercialização, distribuição e uso em todo o território nacional.

A apuração teve início após a empresa responsável pelo registro do medicamento identificar inconsistências em informações presentes nas embalagens. Números de série incompatíveis com os registros oficiais e falhas de rastreabilidade reforçaram os indícios de que o lote era clandestino.

Além do Keytruda, a Anvisa também determinou a apreensão de dois lotes falsificados do Kadcyla (trastuzumabe emtansina), medicamento indicado principalmente para pacientes com câncer de mama HER2-positivo. Os produtos tiveram sua circulação proibida imediatamente após a confirmação das irregularidades.

Falhas visuais ajudaram a identificar os medicamentos

As análises realizadas pelas fabricantes revelaram diversas diferenças entre os produtos falsificados e os originais. Foram encontradas alterações na arte gráfica das embalagens, problemas nos selos de segurança e ausência do código 2D DataMatrix, utilizado para rastreamento dos medicamentos.