A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou a manutenção da suspensão de determinados lotes de produtos de limpeza da Ypê fabricados antes de março e abril de 2026.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial da União e envolve itens produzidos pela Química Amparo, responsável pela marca.

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