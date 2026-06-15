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ALERTA DA ANVISA

Lotes de produtos Ypê continuam suspensos; Veja quais são

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Restrição continua valendo para desinfetantes, lava-louças e lava-roupas produzidos antes de março e abril de 2026.
Restrição continua valendo para desinfetantes, lava-louças e lava-roupas produzidos antes de março e abril de 2026.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou a manutenção da suspensão de determinados lotes de produtos de limpeza da Ypê fabricados antes de março e abril de 2026.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial da União e envolve itens produzidos pela Química Amparo, responsável pela marca.

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A medida afeta lotes específicos de desinfetantes, detergentes lava-louças e lava-roupas líquidos que foram fabricados antes da implementação de ações corretivas exigidas pela agência reguladora.

Restrição continua valendo para desinfetantes, lava-louças e lava-roupas produzidos antes de março e abril de 2026.

Quais produtos seguem proibidos?

De acordo com a Anvisa, continuam suspensos para comercialização, distribuição e uso:

Desinfetantes
    • Bak Ypê;
    • Pinho Ypê.

A restrição vale para todos os lotes com final “1” fabricados antes de 1º de março de 2026.

Lava-louças
    • Com Enzimas Ativas;
    • Tradicional;
    • Concentrado Ypê Green;
    • Ypê Clear;
    • Ypê Green;
    • Toque Suave.

A suspensão também se aplica aos lotes com final “1” produzidos antes de 1º de março de 2026.

Lava-roupas líquido Tixan Ypê

Entre as versões afetadas estão:
    • Combate Mau Odor;
    • Cuida das Roupas;
    • Antibac;
    • Coco e Baunilha;
    • Green;
    • Express;
    • Power Act;
    • Premium;
    • Maciez;
    • Primavera;
    • Tradicional.

Neste caso, a restrição atinge os lotes com final “1” fabricados antes de 1º de abril de 2026.

Motivo da suspensão

Segundo a Anvisa, a decisão está relacionada ao descumprimento das exigências previstas na RDC nº 47/2013, que estabelece as Boas Práticas de Fabricação para produtos saneantes.

As irregularidades foram identificadas durante uma inspeção realizada entre os dias 27 e 30 de abril deste ano na unidade fabril da empresa em Amparo (SP).

A agência não detalhou quais foram as falhas encontradas nem informou registros de problemas de saúde associados aos produtos.

Produção foi retomada após correções

A crise teve início em maio, quando duas linhas de produção da fábrica foram interditadas pela Anvisa. Após a adoção de medidas corretivas pela empresa e uma nova fiscalização realizada no fim do mesmo mês, a agência autorizou a retomada das atividades industriais.

Mesmo com a liberação da produção, os lotes mais antigos permaneceram sob análise até a apresentação de laudos laboratoriais pela fabricante.

Produtos mais recentes estão liberados

A Anvisa informou que os documentos apresentados pela empresa demonstraram conformidade dos produtos fabricados após os períodos de restrição.

No caso dos desinfetantes e lava-louças, os laudos comprovaram a regularidade dos itens produzidos entre 1º e 31 de março de 2026.

Já os lava-roupas líquidos Tixan Ypê tiveram resultados considerados satisfatórios para os lotes fabricados entre 1º de abril e 7 de maio de 2026.

Com isso, os produtos fabricados após essas datas permanecem autorizados para venda e utilização pelos consumidores.

Entenda o caso

A fiscalização da Anvisa na fábrica da Ypê ocorreu em abril deste ano e apontou falhas no cumprimento das normas de fabricação. Desde então, a empresa adotou medidas corretivas, apresentou recursos administrativos e passou por novas inspeções.

Embora parte das restrições tenha sido retirada nas últimas semanas, alguns lotes seguem proibidos até a conclusão de todas as análises exigidas pela agência reguladora.

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