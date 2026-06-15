Uma discussão entre um casal terminou em uma tentativa de feminicídio na madrugada deste domingo (14), em Piracicaba. Um homem foi preso em flagrante após atacar a própria companheira com golpes de faca e ameaçar tirar sua vida.
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Segundo a vítima, o agressor ficou violento durante o desentendimento e desferiu três facadas contra ela. Mesmo ferida, a mulher conseguiu receber ajuda de vizinhos, que prestaram socorro antes da chegada da Polícia Militar.
Aos policiais, a vítima relatou que o homem teria afirmado que a mataria "a qualquer custo". Após o ataque, ele escondeu a faca usada no crime para tentar dificultar a ação da polícia.
O suspeito acabou preso em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.
A vítima recebeu atendimento e o caso segue sob investigação.