Uma discussão entre um casal terminou em uma tentativa de feminicídio na madrugada deste domingo (14), em Piracicaba. Um homem foi preso em flagrante após atacar a própria companheira com golpes de faca e ameaçar tirar sua vida.

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Segundo a vítima, o agressor ficou violento durante o desentendimento e desferiu três facadas contra ela. Mesmo ferida, a mulher conseguiu receber ajuda de vizinhos, que prestaram socorro antes da chegada da Polícia Militar.