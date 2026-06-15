15 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

'Vou te matar': homem é preso após atacar mulher com facadas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem deu três facadas na mulher em Piracicaba.
O homem deu três facadas na mulher em Piracicaba.

  Uma discussão entre um casal terminou em uma tentativa de feminicídio na madrugada deste domingo (14), em Piracicaba. Um homem foi preso em flagrante após atacar a própria companheira com golpes de faca e ameaçar tirar sua vida.

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Segundo a vítima, o agressor ficou violento durante o desentendimento e desferiu três facadas contra ela. Mesmo ferida, a mulher conseguiu receber ajuda de vizinhos, que prestaram socorro antes da chegada da Polícia Militar.

Aos policiais, a vítima relatou que o homem teria afirmado que a mataria "a qualquer custo". Após o ataque, ele escondeu a faca usada no crime para tentar dificultar a ação da polícia.

O suspeito acabou preso em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

A vítima recebeu atendimento e o caso segue sob investigação.

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