O tempo está acabando para quem deseja expor seu talento em um dos principais eventos de artes visuais do interior paulista. Termina hoje, segunda-feira (15), o prazo de inscrição para o 71º Salão de Belas Artes de Piracicaba (SBA), promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.
Com abertura marcada para 31 de julho, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, o salão é uma vitrine para artistas que desejam apresentar seus trabalhos ao público e integrar uma das mostras mais tradicionais do calendário cultural piracicabano.
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COMO PARTICIPAR
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Pinacoteca Municipal, onde também estão disponíveis o regulamento completo e a ficha de inscrição. Os participantes podem concorrer nas categorias pintura, escultura e desenho, com a possibilidade de inscrever entre três e cinco obras por modalidade.
Cada artista pode realizar uma inscrição em cada categoria, mediante preenchimento de formulário específico. As obras precisam ser originais, inéditas, assinadas e datadas, além de não terem participado anteriormente de salões oficiais. Outro requisito é que os trabalhos não ultrapassem 200 centímetros de altura, considerando molduras, suportes e acabamentos.
PREMIAÇÃO E DESTAQUE
Além da visibilidade proporcionada pela exposição, os participantes concorrem a importantes premiações. Nesta edição, os Prêmios Aquisitivos somam mais de R$ 65 mil, sendo R$ 41.640 oferecidos pela Prefeitura de Piracicaba e R$ 23.888,41 pela Câmara Municipal.
A seleção e a premiação das obras serão realizadas por uma comissão formada por cinco especialistas com reconhecida atuação no campo das artes visuais. Também poderão ser concedidas medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas. Para muitos artistas, o Salão de Belas Artes representa não apenas reconhecimento, mas também a oportunidade de ampliar a visibilidade de seus trabalhos e fortalecer a trajetória profissional.