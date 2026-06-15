A região de Piracicaba oferece, a partir desta segunda-feira (15), pelo menos 283 oportunidades de emprego distribuídas entre os municípios de Piracicaba, Cosmópolis, Limeira e São Pedro.

As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e experiência, com opções nos setores da indústria, comércio, serviços e também programas de estágio.

Entre os destaques da semana, Cosmópolis concentra a maior parte das oportunidades, com 226 vagas disponíveis em 46 funções. Destas, 20 são destinadas a trabalhadores rurais. O cadastro pode ser realizado presencialmente no Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis (CRTC), localizado na Rua Otto Herbst, no Centro, por e-mail crtc@cosmopolis.sp.gov.br.