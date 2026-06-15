A região de Piracicaba oferece, a partir desta segunda-feira (15), pelo menos 283 oportunidades de emprego distribuídas entre os municípios de Piracicaba, Cosmópolis, Limeira e São Pedro.
As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e experiência, com opções nos setores da indústria, comércio, serviços e também programas de estágio.
Entre os destaques da semana, Cosmópolis concentra a maior parte das oportunidades, com 226 vagas disponíveis em 46 funções. Destas, 20 são destinadas a trabalhadores rurais. O cadastro pode ser realizado presencialmente no Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis (CRTC), localizado na Rua Otto Herbst, no Centro, por e-mail crtc@cosmopolis.sp.gov.br.
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Entre os cargos oferecidos no município estão ajudante de produção, analista de infraestrutura de TI, assistente comercial, assistente de manutenção, assistente de transporte, auxiliar de expedição, auxiliar de laboratório e auxiliar de lavanderia, entre outros.
Mais informações podem ser vistas no site, clicando aqui.
Limeira tem vagas em 19 funções
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira disponibiliza 19 vagas distribuídas em 19 ocupações. Os interessados podem realizar o cadastro de currículo pelo site oficial do serviço ou comparecer à unidade, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
As oportunidades incluem cargos como ajudante de obras, ajudante de produção, analista de recursos humanos sênior, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, consultor de vendas e atendente de farmácia de manipulação veterinária.
Para consultar as informações e cadastrar o currículo, o candidato interessado pode clicar aqui.
Piracicaba reúne 23 oportunidades
Em Piracicaba, o Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) oferece 23 vagas em diferentes áreas. Os candidatos devem encaminhar currículo para o e-mail entrevistacatpiracicaba@gmail.com, informando a função desejada. O CAT abre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
Há vagas para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante geral, almoxarife, assistente de recursos humanos, atendente de açougue, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico, comprador e cozinheiro, entre outras funções.
São Pedro oferece vagas e estágio em TI
O município de São Pedro conta com 15 oportunidades de trabalho em diferentes segmentos. Os interessados devem comparecer ao Poupatempo da cidade portando documentos pessoais, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado.
As vagas disponíveis incluem atendente de restaurante, auxiliar de copa, auxiliar de escritório, auxiliar de estoque, barman, camareiro, garçom, jovem aprendiz e estágio na área de Tecnologia da Informação (TI).
O atendimento no Poupatempo São Pedro ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. O prédio fica na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol.
Mais informações podem ser obtidas através dos contatos por telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br.