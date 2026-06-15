As manchas escuras que aparecem abaixo dos olhos de cães e gatos costumam chamar a atenção dos tutores por causa da aparência. No entanto, o que muitos consideram apenas um problema estético pode ser um importante sinal de alerta sobre a saúde ocular dos animais. Conhecida popularmente como "lágrima ácida", a condição pode estar associada a diferentes fatores que exigem atenção veterinária.

Quando a lágrima vira sinal de alerta

Apesar do nome popular, a chamada lágrima ácida não possui características ácidas. O escurecimento dos pelos acontece devido à oxidação de componentes presentes na secreção lacrimal, que entram em contato com o ar e permanecem acumulados na pelagem, principalmente em animais de pelos claros.

Além da alteração na coloração, a umidade constante favorece a proliferação de fungos e bactérias na região, aumentando o risco de irritações na pele, infecções e até dermatites mais graves.