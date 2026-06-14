Dois casos de mortes de menores de idade marcaram o fim de semana em Piracicaba e mobilizaram a cidade neste fim de semana. Um adolescente de 14 anos morreu após ser agredido em uma discussão envolvendo pipa, e uma criança de 4 anos se afogou durante uma festa de família em uma edícula.

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O primeiro caso envolve Henrique Gabriel, 14, morador do bairro Cantagalo. Segundo relatos de familiares, o adolescente teria sido agredido após uma discussão relacionada a uma pipa. Ele passou a sentir dores nos dias seguintes, recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu neste sábado (13). As circunstâncias estão sendo apuradas pelas autoridades.