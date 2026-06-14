Dois casos de mortes de menores de idade marcaram o fim de semana em Piracicaba e mobilizaram a cidade neste fim de semana. Um adolescente de 14 anos morreu após ser agredido em uma discussão envolvendo pipa, e uma criança de 4 anos se afogou durante uma festa de família em uma edícula.
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O primeiro caso envolve Henrique Gabriel, 14, morador do bairro Cantagalo. Segundo relatos de familiares, o adolescente teria sido agredido após uma discussão relacionada a uma pipa. Ele passou a sentir dores nos dias seguintes, recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu neste sábado (13). As circunstâncias estão sendo apuradas pelas autoridades.
A morte de Henrique causou comoção no Cantagalo e em outros bairros da cidade. Amigos e vizinhos lamentaram a perda precoce nas redes sociais.
Criança se afoga em festa de família
Também neste sábado (13), Murilo Carvalho Pires, de 4 anos, morreu afogado na piscina de uma edícula no bairro Monte Líbano. O local havia sido alugado para uma festa em família.
Equipes do Samu foram acionadas e realizaram manobras de reanimação cardiorrespiratória por mais de 30 minutos, mas o óbito foi constatado ainda no local. Murilo era filho de Joiana Pires e Joaquim Carvalho.
Família busca recursos para traslado
Neste domingo (14), a família de Murilo divulgou um comunicado pedindo ajuda financeira para custear o traslado do corpo até Arraial, no Piauí, onde serão realizados o velório e o sepultamento.
Familiares pedem qualquer contribuição e ajuda neste momento de dor. A chave Pix informada é joianapires.1604@gmail.com ou 07794695341, em nome de Joiana dos Santos Araújo.