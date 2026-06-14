A ação ocorreu após informações repassadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), que apontavam que um carregamento de drogas seria transportado de forma camuflada em colchões armazenados em um barracão no Parque Gramado.

Uma operação do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na apreensão de mais de 236 quilos de pasta-base de cocaína escondidos dentro de colchões em Americana, a 40 km de Piracicaba, na manhã de sexta-feira (13).

Durante a operação, policiais abordaram um VW Polo que deixava o local e, em seguida, entraram no imóvel indicado na denúncia. No barracão, um homem de 38 anos confessou que a droga estava escondida nos colchões e revelou que receberia R$ 5 mil pelo serviço.

Nas buscas, os agentes localizaram 245 tijolos de pasta-base de cocaína distribuídos em 14 colchões, totalizando 236,4 quilos do entorpecente.

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba. Além da droga, foram apreendidos o veículo utilizado na ação, quatro celulares e dois cartões de memória de câmeras de monitoramento.