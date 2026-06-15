O tráfego na Rodovia SP 304 começou a ganhar um novo fôlego com a liberação parcial de novos trechos na região de Santa Terezinha. A medida visa desafogar o fluxo intenso de veículos que diariamente utilizam essa importante artéria de ligação, trazendo um alívio imediato para os motoristas que circulam pela localidade e enfrentam gargalos históricos no trânsito.
A novidade foi detalhada pelo Deputado Estadual Alex Madureira, que percorreu pessoalmente a nova pista central para conferir a finalização dos trabalhos. Em registro realizado na altura do Posto Bigaton, o parlamentar destacou que o primeiro trecho de Santa Terezinha que conseguiram terminar já está com o trânsito liberado, representando um passo fundamental para a conclusão total das melhorias viárias.
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Obras seguem em andamento
Apesar da liberação de parte da estrutura, os trabalhos continuam em outros pontos da SP-304. A conclusão total do projeto deverá ampliar ainda mais a capacidade da rodovia, considerada uma das mais importantes do interior paulista. A expectativa é que as próximas etapas avancem gradualmente até a entrega definitiva das melhorias planejadas para o trecho.