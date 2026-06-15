A carreta de tomografia do programa Agora Tem Especialistas, instalada em Piracicaba desde o fim de maio, está prestes a alcançar a marca de mil exames realizados. A estrutura móvel, montada no Shopping Piracicaba, já atendeu 998 pacientes e segue em funcionamento até o dia 19 de junho, ampliando o acesso a diagnósticos por imagem e ajudando a reduzir a fila de espera da rede pública de saúde.

Atendimento agiliza diagnósticos

Entre os pacientes beneficiados está o açougueiro Reginaldo Barbosa Felipe, de 51 anos. Após procurar atendimento médico por apresentar falta de ar, ele recebeu encaminhamento para uma tomografia computadorizada e conseguiu realizar o exame apenas uma semana após a solicitação médica.

Moradora de Charqueada, Célia Faganello Davanzo, de 77 anos, também passou pelo procedimento na unidade móvel. Encaminhada por um neurologista devido a sintomas de formigamento na região do pescoço, ela destacou o atendimento recebido. A filha, Flavia Davanzo, ressaltou a atenção da equipe, especialmente diante da preocupação relacionada ao marca-passo utilizado pela mãe.