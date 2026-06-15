A carreta de tomografia do programa Agora Tem Especialistas, instalada em Piracicaba desde o fim de maio, está prestes a alcançar a marca de mil exames realizados. A estrutura móvel, montada no Shopping Piracicaba, já atendeu 998 pacientes e segue em funcionamento até o dia 19 de junho, ampliando o acesso a diagnósticos por imagem e ajudando a reduzir a fila de espera da rede pública de saúde.
Atendimento agiliza diagnósticos
Entre os pacientes beneficiados está o açougueiro Reginaldo Barbosa Felipe, de 51 anos. Após procurar atendimento médico por apresentar falta de ar, ele recebeu encaminhamento para uma tomografia computadorizada e conseguiu realizar o exame apenas uma semana após a solicitação médica.
Moradora de Charqueada, Célia Faganello Davanzo, de 77 anos, também passou pelo procedimento na unidade móvel. Encaminhada por um neurologista devido a sintomas de formigamento na região do pescoço, ela destacou o atendimento recebido. A filha, Flavia Davanzo, ressaltou a atenção da equipe, especialmente diante da preocupação relacionada ao marca-passo utilizado pela mãe.
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Cadastro atualizado é fundamental
Apesar da grande demanda pelos exames, a Secretaria Municipal de Saúde alerta que nem todas as 80 vagas disponibilizadas diariamente conseguem ser preenchidas. O principal motivo é a dificuldade de contato com pacientes que possuem informações desatualizadas no sistema de saúde.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Gustavo Aguiar, manter telefone e endereço atualizados é essencial para garantir o agendamento. Antes da chegada da carreta, muitos pacientes aguardavam até um ano e meio para realizar uma tomografia pelo SUS.
Exames gratuitos para toda a região
A expectativa é que aproximadamente 1.400 exames sejam realizados até o encerramento das atividades da carreta em Piracicaba. Além dos moradores da cidade, pacientes de municípios da microrregião também estão sendo atendidos, incluindo Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Mombuca, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra e São Pedro.
A iniciativa integra um investimento do Governo Federal para ampliar o acesso a exames especializados e acelerar diagnósticos em diferentes regiões do país.
Exame pode custar até R$ 2,5 mil na rede privada
A tomografia computadorizada é considerada um dos principais exames de diagnóstico por imagem da medicina moderna. O procedimento utiliza raios X e tecnologia computadorizada para gerar imagens detalhadas do interior do corpo, auxiliando na identificação de doenças e lesões.
Entre as condições que podem ser detectadas estão tumores em estágio inicial, fraturas, hemorragias internas, acidentes vasculares cerebrais (AVC), embolias pulmonares e cálculos renais. Na rede particular, o exame pode chegar a custar até R$ 2.500, dependendo da região analisada. Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento é gratuito.
Orientações aos pacientes
Os exames realizados na carreta são destinados exclusivamente a pacientes previamente encaminhados por profissionais de saúde. Não há atendimento por livre demanda.
Quem possui solicitação médica deve aguardar o contato da equipe responsável pelo agendamento e manter os dados atualizados na unidade de saúde de referência. No dia marcado, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão SUS e pedido médico. Não é exigido jejum para a realização do procedimento.