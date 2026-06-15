Encontrar um smartphone com características de aparelho premium sem gastar os valores cobrados pelos modelos mais caros se tornou uma tarefa cada vez mais fácil.
Nos últimos anos, fabricantes como Samsung, Motorola, Xiaomi, realme e JOVI ampliaram suas apostas no segmento dos intermediários premium, categoria que reúne recursos avançados e preços mais competitivos.
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Os aparelhos dessa faixa costumam oferecer telas de alta qualidade, processadores potentes, câmeras versáteis e baterias de longa duração, características que antes eram exclusivas dos chamados topos de linha.
Confira seis modelos que se destacam atualmente no mercado brasileiro.
Poco X8 Pro aposta em desempenho acima da média
Voltado para quem busca potência sem gastar uma fortuna, o Poco X8 Pro é um dos destaques da Xiaomi em 2026.
Equipado com processador MediaTek Dimensity 8500-Ultra, 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno, o aparelho alcança quase 2 milhões de pontos na plataforma AnTuTu Benchmark.
O modelo é indicado especialmente para jogos, multitarefas e aplicativos mais pesados.
Destaques
• Processador potente;
• Carregamento ultrarrápido de 100 W;
• Excelente custo-benefício.
Pontos negativos
• Câmeras apenas medianas;
• Sem entrada para cartão de memória.
Pontos negativos
• Câmeras apenas medianas;
• Sem entrada para cartão de memória.
Galaxy A57 entrega equilíbrio e atualizações prolongadas
A Samsung continua forte no segmento com o Galaxy A57, modelo que chama atenção pela tela Super AMOLED de 6,7 polegadas e pela política de atualizações.
O aparelho sai de fábrica com Android 16 e terá suporte garantido até o Android 22, algo raro até mesmo entre celulares mais caros.
Além disso, o conjunto fotográfico conta com câmera principal de 50 MP com estabilização óptica.
Destaques
• Tela de alta qualidade;
• Atualizações por vários anos;
• Câmeras equilibradas.
Pontos negativos
• Carregador simples incluso na caixa;
• Sem expansão por cartão de memória.
Poco F8 Pro leva desempenho de topo de linha para categoria intermediária
Para quem busca máxima potência, o Poco F8 Pro aparece como uma das opções mais fortes da lista.
O aparelho utiliza o processador Snapdragon 8 Elite, um dos mais avançados do mercado, e supera a marca de 3 milhões de pontos no AnTuTu.
O desempenho o coloca próximo de diversos celulares premium vendidos atualmente.
Destaques
• Performance extremamente elevada;
• Carregamento rápido de 100 W;
• Excelente para jogos.
Pontos negativos
• Sistema inclui anúncios;
• Câmeras não acompanham o desempenho.
Motorola Edge 70 Pro une resistência e design sofisticado
A Motorola apostou em um visual diferenciado para o Edge 70 Pro.
Inspirado em materiais como madeira, seda e lã, o aparelho faz parte da coleção especial desenvolvida em parceria com a Pantone.
Além do design, o smartphone oferece certificações militares e proteção avançada contra água e poeira.
Destaques
• Acabamento premium;
• Certificações IP68 e IP69;
• Bateria de 6.500 mAh.
Pontos negativos
• Apenas três anos de atualizações;
• Não possui carregamento sem fio.
realme 16 Pro+ impressiona pela bateria e tela
O realme 16 Pro+ chega ao mercado com um dos maiores diferenciais da categoria: bateria de 7.000 mAh.
Nos testes realizados por especialistas, o aparelho ultrapassou 20 horas de reprodução contínua de vídeos.
Outro destaque é a tela AMOLED curva com taxa de atualização de 144 Hz e brilho máximo de 6.500 nits.
Destaques
• Bateria gigante;
• Tela extremamente avançada;
• Câmeras competentes.
Pontos negativos
• Preço elevado para a categoria;
• Muitos aplicativos pré-instalados.
JOVI V50 é opção para quem prioriza fotografia
A parceria com a tradicional fabricante alemã ZEISS é o grande diferencial do JOVI V50.
O aparelho conta com sensores de 50 MP em todas as câmeras e recebeu avaliações positivas por sua qualidade fotográfica.
O modo retrato é apontado como um dos melhores da categoria, entregando resultados próximos aos de câmeras profissionais.
Destaques
• Excelente conjunto fotográfico;
• Bateria de 6.000 mAh;
• Carregamento rápido de 90 W.
Pontos negativos
• Processador intermediário;
• Valor ainda elevado.
Intermediário premium ou topo de linha?
A escolha depende do perfil do consumidor.
Para quem utiliza o celular principalmente para redes sociais, vídeos, aplicativos bancários, fotos ocasionais e navegação na internet, os intermediários premium costumam entregar tudo o que é necessário por um preço mais acessível.
Já usuários que trabalham com produção de conteúdo, gravação de vídeos profissionais, fotografia avançada ou jogos extremamente pesados podem se beneficiar mais dos recursos presentes nos modelos topo de linha.
Qual vale mais a pena?
Cada aparelho se destaca em uma categoria específica:
Melhor custo-benefício: Poco X8 Pro
Melhor equilíbrio geral: Galaxy A57
Melhor desempenho: Poco F8 Pro
Melhor design e resistência: Motorola Edge 70 Pro
Melhor bateria: realme 16 Pro+
Melhor câmera: JOVI V50
A boa notícia para os consumidores é que a distância entre os intermediários premium e os smartphones topo de linha está cada vez menor, tornando possível adquirir aparelhos avançados sem investir valores que ultrapassam facilmente os R$ 6 mil ou R$ 7 mil.
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