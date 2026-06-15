Nos últimos anos, fabricantes como Samsung, Motorola, Xiaomi, realme e JOVI ampliaram suas apostas no segmento dos intermediários premium, categoria que reúne recursos avançados e preços mais competitivos.

Encontrar um smartphone com características de aparelho premium sem gastar os valores cobrados pelos modelos mais caros se tornou uma tarefa cada vez mais fácil.

Os aparelhos dessa faixa costumam oferecer telas de alta qualidade, processadores potentes, câmeras versáteis e baterias de longa duração, características que antes eram exclusivas dos chamados topos de linha.

Confira seis modelos que se destacam atualmente no mercado brasileiro.

Poco X8 Pro aposta em desempenho acima da média

Voltado para quem busca potência sem gastar uma fortuna, o Poco X8 Pro é um dos destaques da Xiaomi em 2026.

Equipado com processador MediaTek Dimensity 8500-Ultra, 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno, o aparelho alcança quase 2 milhões de pontos na plataforma AnTuTu Benchmark.