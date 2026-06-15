15 de junho de 2026
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Chuva e tempo instável marcam semana em Piracicaba

Por Ariadne Scarabello Mariano |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
O período poderá ser marcado por alternância entre episódios de frio e momentos de aquecimento, influenciados pelo fortalecimento gradual do fenômeno climático El Niño.
O período poderá ser marcado por alternância entre episódios de frio e momentos de aquecimento, influenciados pelo fortalecimento gradual do fenômeno climático El Niño.

A semana será marcada por temperaturas amenas em Piracicaba. Uma nova frente fria avança pelo Brasil e provoca queda nos termômetros em diversas regiões do país. No Sul, o fenômeno traz frio intenso e possibilidade de geadas, enquanto as regiões Sudeste e Centro-Oeste também registram temperaturas mais baixas e risco de temporais.

Já no Norte do país, o cenário é diferente. O tempo permanece seco e os termômetros podem alcançar até 35°C em algumas localidades.

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Semana terá manhãs frias e tempo firme

Em Piracicaba, as máximas devem permanecer abaixo dos 27°C ao longo da semana. As manhãs seguem frias, com predomínio de sol durante o dia, favorecendo uma leve elevação da temperatura nas horas mais quentes.

A previsão indica tempo estável entre terça-feira (16) e sexta-feira (19), sem expectativa de chuva. Para esta segunda-feira (15), porém, há possibilidade de precipitação acumulada de até 9 milímetros em diferentes períodos do dia e da noite.

Chuva pode retornar no fim de semana

A partir de sábado (20), a previsão aponta para o retorno das instabilidades, com acumulado estimado em 3 milímetros de chuva. O cenário reforça a tendência de mais um fim de semana com condições favoráveis para pancadas isoladas.

Inverno começa oficialmente no domingo

O inverno de 2026 terá início oficialmente no Hemisfério Sul no domingo (21), às 5h25, horário de Brasília. A estação se estenderá até 22 de setembro.

Segundo as projeções climáticas, o período poderá ser marcado por alternância entre episódios de frio e momentos de aquecimento, influenciados pelo fortalecimento gradual do fenômeno climático El Niño.

Além disso, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico tende a favorecer a formação de instabilidades atmosféricas mais frequentes nos próximos meses, aumentando a possibilidade de mudanças rápidas nas condições do tempo.

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