Já no Norte do país, o cenário é diferente. O tempo permanece seco e os termômetros podem alcançar até 35°C em algumas localidades.

A semana será marcada por temperaturas amenas em Piracicaba. Uma nova frente fria avança pelo Brasil e provoca queda nos termômetros em diversas regiões do país. No Sul, o fenômeno traz frio intenso e possibilidade de geadas, enquanto as regiões Sudeste e Centro-Oeste também registram temperaturas mais baixas e risco de temporais.

Em Piracicaba, as máximas devem permanecer abaixo dos 27°C ao longo da semana. As manhãs seguem frias, com predomínio de sol durante o dia, favorecendo uma leve elevação da temperatura nas horas mais quentes.

A previsão indica tempo estável entre terça-feira (16) e sexta-feira (19), sem expectativa de chuva. Para esta segunda-feira (15), porém, há possibilidade de precipitação acumulada de até 9 milímetros em diferentes períodos do dia e da noite.

Chuva pode retornar no fim de semana

A partir de sábado (20), a previsão aponta para o retorno das instabilidades, com acumulado estimado em 3 milímetros de chuva. O cenário reforça a tendência de mais um fim de semana com condições favoráveis para pancadas isoladas.

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