A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em homenagem ao médico austríaco Karl Landsteiner, responsável pela descoberta do sistema ABO de grupos sanguíneos, avanço que tornou as transfusões muito mais seguras. Desde então, o dia se tornou uma mobilização global para conscientizar a população sobre a necessidade constante de manter os estoques abastecidos.

Em um hospital, uma bolsa de sangue pode representar a diferença entre a vida e a morte. Seja para uma vítima de acidente, uma criança em tratamento contra o câncer ou uma mãe que enfrenta complicações no parto, o sangue continua sendo um recurso insubstituível. Por isso, o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, chama a atenção para a importância da doação voluntária e homenageia milhões de pessoas que ajudam a salvar vidas todos os dias.

A necessidade de sangue é permanente. Segundo especialistas, uma única doação pode ser fracionada em diferentes componentes, como hemácias, plaquetas e plasma, beneficiando até três pacientes distintos. O material é essencial em cirurgias, tratamentos contra o câncer, transplantes, casos de anemia grave e atendimentos de emergência.

Além de salvar vidas, a doação é um processo rápido e seguro. Em geral, podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, desde que estejam em boas condições de saúde, pesem pelo menos 50 quilos e atendam aos critérios estabelecidos pelos serviços de hemoterapia. O procedimento de coleta leva cerca de 10 minutos e todo o processo costuma durar menos de uma hora.

Onde doar sangue em Piracicaba

Em Piracicaba, as doações são realizadas no Hemonúcleo, localizado na Avenida Independência, 953, no Bairro Alto, junto à Santa Casa. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, por ordem de chegada. Aos sábados, o atendimento é preferencialmente mediante agendamento, embora também sejam atendidas pessoas sem horário marcado, conforme a disponibilidade.