Criminosos furtaram uma Fiat Doblò carregada com encomendas do Mercado Livre e da Shopee, mas acabaram tendo os planos frustrados pela rápida ação da ROMU da Guarda Civil Municipal.

O que era para ser apenas mais uma entrega terminou em uma verdadeira caçada policial na tarde desta sexta-feira (12), em Limeira, na região de Piracicaba.

Segundo informações do Centro de Operações Integradas (COPI), dois ladrões aproveitaram um momento de distração do entregador para agir. A vítima havia se afastado do veículo durante uma entrega quando os criminosos entraram em ação e fugiram levando a Doblò lotada de mercadorias.

Para cometer o crime, a dupla utilizava um Fiat Fiorino furtado dias antes, em 9 de junho. Após o furto, os suspeitos seguiram em direção ao bairro Odécio Degan e depois desapareceram por estradas da zona rural.

Assim que o crime foi comunicado, equipes da ROMU, sob o comando do subinspetor Bento, iniciaram uma intensa operação de buscas. Os guardas seguiram pistas deixadas pelos veículos e localizaram o Fiorino abandonado.