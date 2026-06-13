O que era para ser apenas mais uma entrega terminou em uma verdadeira caçada policial na tarde desta sexta-feira (12), em Limeira, na região de Piracicaba.
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Criminosos furtaram uma Fiat Doblò carregada com encomendas do Mercado Livre e da Shopee, mas acabaram tendo os planos frustrados pela rápida ação da ROMU da Guarda Civil Municipal.
Segundo informações do Centro de Operações Integradas (COPI), dois ladrões aproveitaram um momento de distração do entregador para agir. A vítima havia se afastado do veículo durante uma entrega quando os criminosos entraram em ação e fugiram levando a Doblò lotada de mercadorias.
Para cometer o crime, a dupla utilizava um Fiat Fiorino furtado dias antes, em 9 de junho. Após o furto, os suspeitos seguiram em direção ao bairro Odécio Degan e depois desapareceram por estradas da zona rural.
Assim que o crime foi comunicado, equipes da ROMU, sob o comando do subinspetor Bento, iniciaram uma intensa operação de buscas. Os guardas seguiram pistas deixadas pelos veículos e localizaram o Fiorino abandonado.
Com várias viaturas cercando a região, os agentes continuaram as buscas até que encontraram a Doblò. No momento da abordagem, os criminosos estavam descarregando as mercadorias furtadas.
Ao perceberem a chegada das equipes, os suspeitos largaram toda a carga para trás e correram em direção a uma área de mata fechada. Apesar da fuga, eles deixaram para trás o prejuízo que planejavam causar.
A ação terminou com a recuperação da Fiat Doblò e de toda a carga transportada. Os veículos e as mercadorias foram encaminhados à autoridade policial e devolvidos aos proprietários.
Agora, a Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e localizar os autores do furto.