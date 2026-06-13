Segundo informações divulgadas pelos familiares, Anésio estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a última sexta-feira (12), após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O influenciador digital Anésio Fiori, conhecido nacionalmente como “Vovô do Brasil”, morreu neste sábado (13), aos 88 anos. A notícia foi confirmada pela família e pela equipe responsável por suas redes sociais.

Em uma emocionante publicação nas redes sociais, a equipe do influenciador comunicou o falecimento e prestou uma homenagem ao criador de conteúdo. A mensagem destacou o legado deixado por Anésio, que conquistou milhares de seguidores com sua simpatia, seus conselhos e a forma carinhosa com que se comunicava com o público.

Carinhosamente chamado de “Vovô do Brasil”, Anésio se tornou uma figura querida na internet, levando mensagens de afeto, inspiração e alegria para pessoas de todas as idades.

A morte do influenciador gerou grande comoção entre seguidores, amigos e admiradores, que passaram a prestar homenagens e compartilhar mensagens de despedida nas redes sociais.