13 de junho de 2026
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MEDO E TENSÃO

VÍDEO: Fogo devora loja e destrói carro em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O fogo destruiu o imóvel no Astúrias.
O fogo destruiu o imóvel no Astúrias.

  Era 22h10 desta sexta-feira (12) quando a tragédia abriu as portas em uma loja da Avenida Luiz Pereira Leite! O 193 tocou: "fogo em dois galões. E a sirene sirene do caminhão de bombeiros cortou a noite.

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As equipes chegaram rapidamente. No local, o drama era em um imóvel, e o tenente Félix, na linha de frente, contou o sufoco no cenário de caos.

Carro em chamas

Um carro pegou fogo no local e os bombeiros fizeram a contenção, evitando a destruição de outros três veículos. O incêndio no imóvel também foi controlado.

Peritos e a polícia também estiveram no local. as causas estão sendo apuradas.

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