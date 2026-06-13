Era 22h10 desta sexta-feira (12) quando a tragédia abriu as portas em uma loja da Avenida Luiz Pereira Leite! O 193 tocou: "fogo em dois galões. E a sirene sirene do caminhão de bombeiros cortou a noite.
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As equipes chegaram rapidamente. No local, o drama era em um imóvel, e o tenente Félix, na linha de frente, contou o sufoco no cenário de caos.
Carro em chamas
Um carro pegou fogo no local e os bombeiros fizeram a contenção, evitando a destruição de outros três veículos. O incêndio no imóvel também foi controlado.
Peritos e a polícia também estiveram no local. as causas estão sendo apuradas.