Era 22h10 desta sexta-feira (12) quando a tragédia abriu as portas em uma loja da Avenida Luiz Pereira Leite! O 193 tocou: "fogo em dois galões. E a sirene sirene do caminhão de bombeiros cortou a noite.

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As equipes chegaram rapidamente. No local, o drama era em um imóvel, e o tenente Félix, na linha de frente, contou o sufoco no cenário de caos.