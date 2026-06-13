A Polícia Militar apreendeu uma pistola de airsoft semiautomática usada em ameaça a um policial na quinta-feira (11), em Piracicaba. A réplica estava sem a identificação laranja obrigatória e parecia uma arma de fogo real. Um dos suspeitos assumiu ser o dono do objeto.

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Os dois homens foram levados à UPJ, onde o caso foi registrado como ameaça e apreensão de objeto. Após prestarem depoimento, foram liberados e vão responder em liberdade. A pistola de pressão permaneceu apreendida.