Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual na manhã desta quinta-feira (11), em um condomínio no bairro Nova América, em Piracicaba.
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Segundo a Polícia Militar, a vítima fazia a limpeza das áreas comuns quando foi chamada por um morador. Ao se aproximar, ela se deparou com o homem nu e praticando ato obsceno. Constrangida, a funcionária se afastou e denunciou o caso.
Imagens do sistema de monitoramento do condomínio registraram a conduta e confirmaram o relato. A PM informou que há indícios de outros episódios semelhantes, mas até agora nenhuma outra vítima procurou a polícia.
As partes foram levadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Após ouvir os envolvidos e analisar as provas, a delegada ratificou a prisão em flagrante por importunação sexual.
O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.