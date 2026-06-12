12 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

Tarado mostra órgão genital para faxineira em condomínio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Sampi/Arq
O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher.
O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher.

 Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual na manhã desta quinta-feira (11), em um condomínio no bairro Nova América, em Piracicaba.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima fazia a limpeza das áreas comuns quando foi chamada por um morador. Ao se aproximar, ela se deparou com o homem nu e praticando ato obsceno. Constrangida, a funcionária se afastou e denunciou o caso.

Imagens do sistema de monitoramento do condomínio registraram a conduta e confirmaram o relato. A PM informou que há indícios de outros episódios semelhantes, mas até agora nenhuma outra vítima procurou a polícia.

As partes foram levadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Após ouvir os envolvidos e analisar as provas, a delegada ratificou a prisão em flagrante por importunação sexual.

O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.

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