Piracicaba terá um fim de semana repleto de opções culturais e de lazer entre sexta-feira (12) e domingo (14). O destaque da programação fica por conta do Festival Junino de Piracicaba, que estreia no Engenho Central com shows, comidas típicas, quadrilhas e a transmissão da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A agenda também inclui o retorno do cantor Silvio Brito à cidade, programação especial no Sesc Piracicaba e diversas festas juninas espalhadas pelos bairros.

O Festival Junino de Piracicaba acontece entre sexta-feira (12) e domingo (14), no Engenho Central, com entrada e estacionamento gratuitos. Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Turismo e Cultura, em parceria com o Instituto Farol Multicultural, o evento promete transformar o espaço em um grande arraial com atrações para toda a família.

O principal destaque será a transmissão da partida entre Brasil e Marrocos, válida pela estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jogo será exibido em três telões de LED Full HD instalados no local, permitindo que o público acompanhe a partida sem abrir mão da programação junina. Antes da transmissão, o cantor Chrigor sobe ao palco para animar os torcedores.

A programação musical inclui Trio Dona Zefa e Garage Bomb na sexta-feira; Chrigor, Farofaxé, Roda de Groove, Especial Forró de Terno e a quadrilha Quadripira no sábado; além de Kleber e Danilo, Patrícia Ribeiro, Bagaço da Laranja, Os 3 do Engenho, Arraiá Conexão e Ballet Clube Coronel Barbosa no domingo. O festival contará ainda com 20 estações gastronômicas, espaço pet, área para crianças e um Espaço Acolhedor voltado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na sexta-feira, o funcionamento será das 18h às 22h; no sábado, das 11h às 22h; e no domingo, das 11h às 21h.

Silvio Brito retorna a Piracicaba com espetáculo especial