Piracicaba terá um fim de semana repleto de opções culturais e de lazer entre sexta-feira (12) e domingo (14). O destaque da programação fica por conta do Festival Junino de Piracicaba, que estreia no Engenho Central com shows, comidas típicas, quadrilhas e a transmissão da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A agenda também inclui o retorno do cantor Silvio Brito à cidade, programação especial no Sesc Piracicaba e diversas festas juninas espalhadas pelos bairros.
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Festival Junino reúne Copa, música e gastronomia no Engenho Central
O Festival Junino de Piracicaba acontece entre sexta-feira (12) e domingo (14), no Engenho Central, com entrada e estacionamento gratuitos. Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Turismo e Cultura, em parceria com o Instituto Farol Multicultural, o evento promete transformar o espaço em um grande arraial com atrações para toda a família.
O principal destaque será a transmissão da partida entre Brasil e Marrocos, válida pela estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jogo será exibido em três telões de LED Full HD instalados no local, permitindo que o público acompanhe a partida sem abrir mão da programação junina. Antes da transmissão, o cantor Chrigor sobe ao palco para animar os torcedores.
A programação musical inclui Trio Dona Zefa e Garage Bomb na sexta-feira; Chrigor, Farofaxé, Roda de Groove, Especial Forró de Terno e a quadrilha Quadripira no sábado; além de Kleber e Danilo, Patrícia Ribeiro, Bagaço da Laranja, Os 3 do Engenho, Arraiá Conexão e Ballet Clube Coronel Barbosa no domingo. O festival contará ainda com 20 estações gastronômicas, espaço pet, área para crianças e um Espaço Acolhedor voltado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na sexta-feira, o funcionamento será das 18h às 22h; no sábado, das 11h às 22h; e no domingo, das 11h às 21h.
Silvio Brito retorna a Piracicaba com espetáculo especial
O cantor e compositor brasileiro Silvio Brito retorna a Piracicaba neste domingo (14) para apresentar o espetáculo "Tá Todo Mundo Louco, Oba!". O show acontece às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com classificação livre.
No repertório, o artista reúne sucessos como "Tá Todo Mundo Louco", "Espelho Mágico" e "Nostalgia", em uma apresentação que promete emocionar fãs de diferentes gerações. O espetáculo integra as comemorações dos 10 anos da Investe Cultura.
Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 180, conforme o setor escolhido, e estão disponíveis na bilheteria do teatro e pela plataforma Mega Bilheteria. Assinantes do JP Jornal têm direito à meia-entrada por meio de parceria firmada entre o jornal e a produtora do evento.
Sesc Piracicaba tem rap, literatura, cinema e atividades para toda a família
A programação do Sesc Piracicaba começa com um dos destaques do fim de semana: o show de lançamento do álbum Tireoide, do rapper Renan Inquérito. A apresentação acontece na sexta-feira (12), às 20h, no Teatro do Sesc Piracicaba, com classificação indicativa de 16 anos. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 12 para credencial plena.
O espetáculo marca uma fase muito pessoal da carreira do artista. Em seu décimo álbum, Renan transforma a experiência vivida após o diagnóstico de câncer de tireoide em música, poesia e reflexão. No palco, ele revisita momentos de medo, tratamento, recuperação e reencontro com a vida em uma apresentação intimista, que mistura rap, emoção e relatos autobiográficos.
Ainda na sexta-feira, às 19h30, a Sala de Leitura recebe o bate-papo e sessão de autógrafos da escritora piracicabana Marcela Montrazi sobre o livro Entrelinhas. A atividade é gratuita, indicada para maiores de 12 anos, com retirada de senhas 30 minutos antes do início.
No sábado (13), o Sesc promove uma programação diversificada, com a oficina infantil Blokolandia, às 10h30; a feira Que feira é essa? – Arte e comida por mãos diversas, das 13h às 18h, na Estação da Paulista; a oficina gastronômica Bioma Cerrado: conservação e gastronomia e a atividade ambiental Solo, floresta e água, ambas às 14h. Às 16h, o público poderá assistir ao espetáculo infantil Mudanças no Galinheiro Mudam as Coisas por Inteiro, no Teatro, ou participar do encontro juvenil Conecta+.
Entre sábado e domingo, das 10h às 17h, o Ginásio recebe a atividade Futalvo e Cavadinha, voltada para todas as idades. No domingo (14), a programação inclui as vivências Caminhos do Brincar, para a primeira infância, às 10h30 e 11h30; oficina de iniciação teatral para crianças, às 14h; além dos cursos Costurando vestido longo: técnicas de lastex e Entalhe de raposa em madeira, destinados ao público a partir de 16 anos.
Fechando a agenda, o Sesc exibe gratuitamente, às 16h de domingo, o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. A produção tem classificação indicativa de 16 anos e os ingressos devem ser retirados uma hora antes da sessão.
Outras festas juninas movimentam os bairros
Além do Festival Junino de Piracicaba, diversas festas tradicionais seguem levando o clima de arraiá para diferentes regiões da cidade. Uma das mais procuradas é a Festa de Santo Antônio, realizada na Praça da Catedral até o dia 21 de junho, com entrada gratuita. A programação reúne barracas de comidas típicas, apresentações musicais e a venda do tradicional bolo de Santo Antônio, uma das atrações mais aguardadas pelos fiéis e visitantes. Ainda é possível comprar, mas apenas presencialmente na catedral.
A tradição do bolo atrai centenas de pessoas todos os anos. Além de saborear a receita preparada pela comunidade, muitos procuram as medalhinhas de Santo Antônio escondidas nas fatias, associadas à devoção ao santo conhecido como casamenteiro. No sábado (13), a festa também terá almoço com paella caipira e transmissão do jogo do Brasil em telão.
Outra opção é a 53ª Festa Junina da Aparecida, realizada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com programação na sexta-feira (12), a partir das 19h, e no sábado (13), a partir das 18h. O evento tem entrada gratuita e oferece comidas típicas, música e atividades voltadas para toda a família.
Também seguem com programação o Grande Arraiá de São João, realizado na Avenida Comendador Luciano Guidotti na sexta-feira (12) e no sábado (13), das 19h às 23h30, e a Festa do Padroeiro da Paróquia São Pedro, que promove mais uma edição no sábado (13), na Vila Rezende. As celebrações reforçam a tradição das festas juninas em Piracicaba e oferecem opções gratuitas de lazer para moradores e visitantes.