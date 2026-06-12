A confirmação foi publicada no Diário Oficial da União por meio do Edital Iphan nº 11/2025, voltado à preservação e valorização de acervos documentais relacionados aos presidentes da República. Agora, a Prefeitura aguarda a formalização do convênio para dar início à execução do projeto.

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes está mais perto de passar por uma importante transformação. Piracicaba foi habilitada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para receber R$ 1.370.949,32 destinados à recuperação do espaço, um dos mais relevantes patrimônios históricos da cidade e do país. A contrapartida do município será de R$ 230 mil.

O plano aprovado prevê a primeira etapa de conservação e manutenção dos prédios históricos que compõem o museu. Entre as melhorias programadas estão a reforma dos telhados, recuperação de estruturas de madeira comprometidas pelo tempo, infiltrações e umidade, além de intervenções em beirais, forros e áreas do alpendre da antiga residência presidencial.

Para garantir a integridade do patrimônio durante as obras, também serão adotadas medidas de proteção ao acervo histórico. Documentos, mobiliários e peças que ajudam a contar a trajetória de Prudente de Moraes e da própria cidade receberão cuidados especiais ao longo de todo o processo de restauração.

Mais do que uma obra física, o projeto pretende aproximar a população da história local. A proposta inclui ações de educação patrimonial que utilizarão o próprio processo de restauração como ferramenta de aprendizado e conscientização sobre a importância da preservação cultural.