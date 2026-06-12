O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes está mais perto de passar por uma importante transformação. Piracicaba foi habilitada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para receber R$ 1.370.949,32 destinados à recuperação do espaço, um dos mais relevantes patrimônios históricos da cidade e do país. A contrapartida do município será de R$ 230 mil.
A confirmação foi publicada no Diário Oficial da União por meio do Edital Iphan nº 11/2025, voltado à preservação e valorização de acervos documentais relacionados aos presidentes da República. Agora, a Prefeitura aguarda a formalização do convênio para dar início à execução do projeto.
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INTERVENÇÕES E PRESERVAÇÃO
O plano aprovado prevê a primeira etapa de conservação e manutenção dos prédios históricos que compõem o museu. Entre as melhorias programadas estão a reforma dos telhados, recuperação de estruturas de madeira comprometidas pelo tempo, infiltrações e umidade, além de intervenções em beirais, forros e áreas do alpendre da antiga residência presidencial.
Para garantir a integridade do patrimônio durante as obras, também serão adotadas medidas de proteção ao acervo histórico. Documentos, mobiliários e peças que ajudam a contar a trajetória de Prudente de Moraes e da própria cidade receberão cuidados especiais ao longo de todo o processo de restauração.
Mais do que uma obra física, o projeto pretende aproximar a população da história local. A proposta inclui ações de educação patrimonial que utilizarão o próprio processo de restauração como ferramenta de aprendizado e conscientização sobre a importância da preservação cultural.
Também está prevista a elaboração de um plano de acessibilidade para ampliar a inclusão e facilitar o acesso do público ao museu. Com prazo estimado de até 18 meses para execução, a iniciativa representa um avanço aguardado há anos, após tentativas anteriores de contratação de empresas especializadas enfrentarem obstáculos e atrasos. Para a administração municipal, a conquista reforça a importância da busca por investimentos externos para preservar a memória e fortalecer a cultura em Piracicaba.