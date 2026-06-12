Piracicaba já começou a entrar no clima de um dos eventos mais aguardados do calendário gastronômico da cidade. A organização da 8ª edição do Festival Gastronômico Comida na Rua divulgou a lista dos 32 estabelecimentos selecionados para participar do evento, que acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, na praça José Bonifácio, com entrada gratuita.

Com opções que vão de hambúrgueres artesanais e culinária asiática a cervejas especiais e sobremesas variadas, o festival promete transformar o Centro da cidade em um grande ponto de encontro para moradores e turistas em busca de novos sabores e experiências.

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Restaurantes e sabores para todos os gostos