13 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

Comida na Rua: veja os 32 participantes da edição 2026

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação CCS
Evento será na Praça José Bonifácio, no centro da cidade, com entrada gratuita.
Evento será na Praça José Bonifácio, no centro da cidade, com entrada gratuita.

Piracicaba já começou a entrar no clima de um dos eventos mais aguardados do calendário gastronômico da cidade. A organização da 8ª edição do Festival Gastronômico Comida na Rua divulgou a lista dos 32 estabelecimentos selecionados para participar do evento, que acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, na praça José Bonifácio, com entrada gratuita.

Com opções que vão de hambúrgueres artesanais e culinária asiática a cervejas especiais e sobremesas variadas, o festival promete transformar o Centro da cidade em um grande ponto de encontro para moradores e turistas em busca de novos sabores e experiências.

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Restaurantes e sabores para todos os gostos

Ao todo, 20 estabelecimentos gastronômicos foram selecionados para a edição de 2026. Confira a lista:

  • Avvi
  • Bárbaro Hamburgueria
  • Empanaderia La Ninha
  • Estaiada Beira Rio
  • Fogaria Steak House
  • Jardim de Gaudí
  • Kibedohassib
  • La do Divino
  • Maeh
  • Matilha Vegan Food
  • Meat Steak House
  • Monte Sul Sushi
  • Seu Arantes Botequim
  • Sexto Sentido
  • Small Smash Burger
  • Smoker Barbecue
  • The Pizza Map
  • Umami Cozinha Asiática
  • Vado Mirante
  • Delicato Bistrô

Conforme o regulamento do festival, os participantes da categoria gastronomia deverão oferecer pratos com preços entre R$ 20 e R$ 45, garantindo opções para diferentes públicos e bolsos.

Cervejas artesanais e sobremesas completam a experiência

Além dos restaurantes, o público poderá aproveitar bebidas e doces produzidos por empreendedores locais. As cervejarias e estabelecimentos de bebidas selecionados são:

  • Cevada Pura
  • Dama Bier
  • Em Nome do Malte
  • Kontainer Beer
  • Mille Cuca Cafeteria
  • Sucupira
  • Vibeer

Já as opções de sobremesas ficarão por conta de:

  • Bona Bona
  • LeVie Confeitaria
  • Stab
  • Sucrè La Vie
  • Zuleika's

Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a diversidade gastronômica é um dos grandes diferenciais do evento, que também contará com apresentações artísticas e atrações para toda a família. As cervejarias deverão comercializar produtos entre R$ 12 e R$ 30, enquanto os itens das categorias de sobremesas, bikes, carrinhos e balcões terão preços entre R$ 15 e R$ 35.

Horários do festival

  • Sexta-feira (31/07): das 17h às 22h
  • Sábado (01/08): das 11h às 22h
  • Domingo (02/08): das 11h às 20h

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