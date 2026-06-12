Piracicaba já começou a entrar no clima de um dos eventos mais aguardados do calendário gastronômico da cidade. A organização da 8ª edição do Festival Gastronômico Comida na Rua divulgou a lista dos 32 estabelecimentos selecionados para participar do evento, que acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, na praça José Bonifácio, com entrada gratuita.
Com opções que vão de hambúrgueres artesanais e culinária asiática a cervejas especiais e sobremesas variadas, o festival promete transformar o Centro da cidade em um grande ponto de encontro para moradores e turistas em busca de novos sabores e experiências.
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Restaurantes e sabores para todos os gostos
Ao todo, 20 estabelecimentos gastronômicos foram selecionados para a edição de 2026. Confira a lista:
- Avvi
- Bárbaro Hamburgueria
- Empanaderia La Ninha
- Estaiada Beira Rio
- Fogaria Steak House
- Jardim de Gaudí
- Kibedohassib
- La do Divino
- Maeh
- Matilha Vegan Food
- Meat Steak House
- Monte Sul Sushi
- Seu Arantes Botequim
- Sexto Sentido
- Small Smash Burger
- Smoker Barbecue
- The Pizza Map
- Umami Cozinha Asiática
- Vado Mirante
- Delicato Bistrô
Conforme o regulamento do festival, os participantes da categoria gastronomia deverão oferecer pratos com preços entre R$ 20 e R$ 45, garantindo opções para diferentes públicos e bolsos.
Cervejas artesanais e sobremesas completam a experiência
Além dos restaurantes, o público poderá aproveitar bebidas e doces produzidos por empreendedores locais. As cervejarias e estabelecimentos de bebidas selecionados são:
- Cevada Pura
- Dama Bier
- Em Nome do Malte
- Kontainer Beer
- Mille Cuca Cafeteria
- Sucupira
- Vibeer
Já as opções de sobremesas ficarão por conta de:
- Bona Bona
- LeVie Confeitaria
- Stab
- Sucrè La Vie
- Zuleika's
Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a diversidade gastronômica é um dos grandes diferenciais do evento, que também contará com apresentações artísticas e atrações para toda a família. As cervejarias deverão comercializar produtos entre R$ 12 e R$ 30, enquanto os itens das categorias de sobremesas, bikes, carrinhos e balcões terão preços entre R$ 15 e R$ 35.
Horários do festival
- Sexta-feira (31/07): das 17h às 22h
- Sábado (01/08): das 11h às 22h
- Domingo (02/08): das 11h às 20h