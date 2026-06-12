O milho em lata mais bem avaliado por especialistas em uma degustação às cegas promovida pela Paladar, do Estadão, foi o da marca Pomar. O produto conquistou a primeira colocação após se destacar em todos os critérios analisados, especialmente pelo sabor, considerado o mais próximo do milho recém-cozido entre as opções testadas.

A avaliação reuniu 12 marcas encontradas em supermercados da capital paulista e buscou identificar quais conservas realmente entregam qualidade ao consumidor. Além da vencedora, Stella D’Oro e Cirio completaram o pódio, ocupando a segunda e a terceira posições, respectivamente.

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