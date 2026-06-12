O milho em lata mais bem avaliado por especialistas em uma degustação às cegas promovida pela Paladar, do Estadão, foi o da marca Pomar. O produto conquistou a primeira colocação após se destacar em todos os critérios analisados, especialmente pelo sabor, considerado o mais próximo do milho recém-cozido entre as opções testadas.
A avaliação reuniu 12 marcas encontradas em supermercados da capital paulista e buscou identificar quais conservas realmente entregam qualidade ao consumidor. Além da vencedora, Stella D’Oro e Cirio completaram o pódio, ocupando a segunda e a terceira posições, respectivamente.
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O segredo da campeã
O desempenho da Pomar chamou a atenção dos jurados pela combinação de características visuais e sensoriais. Os grãos foram considerados firmes, íntegros e com brilho destacado, atributos que contribuíram para uma excelente impressão logo no primeiro contato.
Durante a degustação, os especialistas observaram ainda que o produto apresentou equilíbrio entre textura e sabor, alcançando uma experiência mais próxima da encontrada em alimentos frescos. Esse conjunto de qualidades foi decisivo para garantir a liderança do ranking.
Como foi feita a avaliação
O teste foi realizado no restaurante Rendez-Vous, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, seguindo as regras do projeto Paladar Testou. As amostras foram compradas anonimamente em supermercados, sem qualquer comunicação prévia às fabricantes, assegurando imparcialidade no processo.
Para definir a classificação, os jurados analisaram quatro critérios principais: sabor, aroma, textura e aparência. Na etapa visual, foram considerados fatores como tamanho, coloração e integridade dos grãos. Entre uma degustação e outra, os participantes consumiram água gelada para neutralizar o paladar e garantir avaliações mais precisas.