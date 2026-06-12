13 de junho de 2026
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EMPREENDEDORISMO

Acipi anuncia tema de 2027 em congresso sobre inovação

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Gustavo Borges - Executar, mesmo sem motivação, é o que diferencia quem chega lá.
Gustavo Borges - Executar, mesmo sem motivação, é o que diferencia quem chega lá.

O palco do Teatro Dr. Losso Netto, em Piracicaba, foi tomado por uma pergunta que hoje atravessa empresas de todos os portes: como crescer em um mundo cada vez mais automatizado sem perder o fator humano? A 20ª edição do Congresso Empresarial da Acipi respondeu a essa questão combinando tecnologia, gestão e comportamento em uma noite de auditório lotado e discussões voltadas ao futuro.

Ao encerrar o encontro, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba anunciou o tema do próximo congresso: “Negócios: Ecossistemas que Movimentam”, que guiará a edição marcada para 8 e 9 de junho de 2027. A proposta reforça a ideia de que empresas não evoluem isoladamente, mas dentro de redes de colaboração, inovação e troca de conhecimento.

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IA deixa de ser tendência e vira experiência

Um dos momentos que mais chamou a atenção foi a estreia da IAciper, solução de inteligência artificial criada para interagir com os participantes antes e durante o evento. A ferramenta enviou conteúdos personalizados, mensagens e orientações em tempo real, transformando a IA em parte ativa da experiência do congresso.

A iniciativa refletiu um movimento cada vez mais presente no mercado: a tecnologia deixou de ser assunto apenas para especialistas e passou a integrar a rotina de empresas, equipes e consumidores. Entre os participantes, a percepção era de que o desafio já não é decidir se a IA será utilizada, mas entender como aplicá-la de forma estratégica e humana.

Liderança, disciplina e os “6 Cs” do futuro

As palestras reforçaram que, em meio à aceleração tecnológica, as pessoas continuam no centro das decisões. O empresário Roberto Tranjan defendeu a importância do foco estratégico e da clareza de direção, enquanto o medalhista olímpico Gustavo Borges destacou a disciplina e a consistência como fatores essenciais para resultados sustentáveis.

Já a especialista em tendências de comportamento Sabina Deweik ampliou a discussão ao apresentar os “6 Cs” como competências-chave para os próximos anos: coragem, curiosidade, criatividade, compaixão, colaboração e conexão. A programação também incluiu um momento artístico com o músico Leandro Ramajo, que levou ao palco uma apresentação marcada pela expressividade da guitarra.

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