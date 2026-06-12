O caso envolve discussões sobre o cumprimento do acordo firmado entre a Prefeitura e a ONG, além da responsabilidade pela assistência aos animais abandonados que vivem no Cemitério da Saudade.

O que diz a Prefeitura

A decisão judicial está firmada; porém informamos que, conforme os registros históricos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado há mais de 15 anos, o Poder Público Municipal mantém o cumprimento integral de sua obrigação, garantindo o aporte nutricional (ração) aos animais do núcleo. Entretanto, as cláusulas finalísticas de responsabilidade da ONG parceira — especificamente a castração sistemática e a promoção de adoções para a redução progressiva do núcleo — não foram executadas conforme pactuado. Essa inércia por parte da entidade impede a extinção ética do núcleo populacional, gerando a manutenção indevida da demanda e do ônus ao erário. O Município segue monitorando o caso para as providências administrativas e jurídicas cabíveis.

Registra-se ainda que, conforme consta no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a estimativa de aproximadamente 30 gatos existentes no local referia-se aos animais que, à época da formalização do acordo, ainda não haviam sido castrados. O próprio documento estabeleceu que caberia à entidade parceira promover a castração desses animais com a finalidade de controlar e reduzir gradualmente a população felina do cemitério. Na ocasião, as partes consideraram que, com a execução dessas medidas, a situação estaria normalizada, evidenciando que o quantitativo mencionado não corresponde a um levantamento atual da população de gatos no local, mas sim a uma estimativa histórica vinculada aos animais pendentes de castração quando o TAC foi elaborado.