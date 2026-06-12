Mais do que uma tradição junina, o bolo representa a devoção ao santo conhecido como protetor das famílias e popularmente lembrado como “santo casamenteiro”. Em Piracicaba, cada pedaço acompanha uma medalha de Santo Antônio e uma mensagem especial de agradecimento, tornando a experiência ainda mais significativa para os participantes.

Junho chegou e, com ele, uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Piracicaba. Neste sábado (13), data dedicada a Santo Antônio, milhares de fiéis devem passar pela Catedral para retirar o tradicional bolo do padroeiro, uma das atrações mais esperadas da programação da 19ª Festa de Santo Antônio.

A origem da tradição está ligada à história de Santo Antônio, conhecido por sua dedicação aos mais necessitados. Relatos históricos apontam que o religioso ajudava jovens sem recursos financeiros a conseguirem condições para se casar, fato que contribuiu para sua associação com os relacionamentos e matrimônios.

Ao longo dos séculos, histórias populares ajudaram a fortalecer essa fama. Entre elas está a lenda de uma jovem que, após inúmeras preces ao santo, lançou uma imagem pela janela e acabou conhecendo aquele que se tornaria seu companheiro. Verdadeira ou não, a narrativa segue viva no imaginário popular e ajuda a explicar por que a devoção ao santo permanece tão forte.

Programação especial no dia do padroeiro

No sábado (13), Dia de Santo Antônio, a Catedral terá uma programação especial com bênção dos pães em todas as missas. As celebrações acontecem às 6h, com o padre Leandro; às 8h, com o padre Agnaldo; às 10h, presidida por Dom Devair; e às 12h, com o padre Claudemir. Às 14h será realizada a Hora Santa e, às 16h, acontece a Santa Missa seguida de procissão, presidida pelo padre Henrique.