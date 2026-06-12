12 de junho de 2026
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TRADIÇÃO E FÉ

Piracicaba celebra Santo Antônio com entrega de bolo neste sábado

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Neste sábado (13), a tradicional entrega do Bolo de Santo Antônio promete reunir centenas de fiéis na Catedral de Piracicaba.
Neste sábado (13), a tradicional entrega do Bolo de Santo Antônio promete reunir centenas de fiéis na Catedral de Piracicaba.

Junho chegou e, com ele, uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Piracicaba. Neste sábado (13), data dedicada a Santo Antônio, milhares de fiéis devem passar pela Catedral para retirar o tradicional bolo do padroeiro, uma das atrações mais esperadas da programação da 19ª Festa de Santo Antônio.

Mais do que uma tradição junina, o bolo representa a devoção ao santo conhecido como protetor das famílias e popularmente lembrado como “santo casamenteiro”. Em Piracicaba, cada pedaço acompanha uma medalha de Santo Antônio e uma mensagem especial de agradecimento, tornando a experiência ainda mais significativa para os participantes.

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A origem da tradição está ligada à história de Santo Antônio, conhecido por sua dedicação aos mais necessitados. Relatos históricos apontam que o religioso ajudava jovens sem recursos financeiros a conseguirem condições para se casar, fato que contribuiu para sua associação com os relacionamentos e matrimônios.

Ao longo dos séculos, histórias populares ajudaram a fortalecer essa fama. Entre elas está a lenda de uma jovem que, após inúmeras preces ao santo, lançou uma imagem pela janela e acabou conhecendo aquele que se tornaria seu companheiro. Verdadeira ou não, a narrativa segue viva no imaginário popular e ajuda a explicar por que a devoção ao santo permanece tão forte.

Programação especial no dia do padroeiro

No sábado (13), Dia de Santo Antônio, a Catedral terá uma programação especial com bênção dos pães em todas as missas. As celebrações acontecem às 6h, com o padre Leandro; às 8h, com o padre Agnaldo; às 10h, presidida por Dom Devair; e às 12h, com o padre Claudemir. Às 14h será realizada a Hora Santa e, às 16h, acontece a Santa Missa seguida de procissão, presidida pelo padre Henrique.

Além das atividades religiosas, a festa contará com atrações musicais e momentos de confraternização. A dupla Claudemir e Moisés sobe ao palco às 18h e retorna às 21h para animar o público. Já às 19h, os participantes poderão acompanhar, em um telão instalado no recinto da festa, a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

A retirada dos bolos adquiridos antecipadamente ocorrerá das 6h às 12h e será encerrada pontualmente ao meio-dia. Após esse horário, não haverá reembolso dos valores pagos nem garantia da entrega do bolo. A organização também informa que, após às 12h da sexta-feira (12), as vendas passam a ser realizadas exclusivamente de forma presencial na Catedral, conforme disponibilidade.

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