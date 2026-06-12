Uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acendeu um alerta entre consumidores, especialmente aqueles que convivem com a doença celíaca. O órgão determinou o recolhimento de todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti, além de suspender a comercialização, distribuição, divulgação e uso do produto em todo o país.

Contradição no rótulo motivou a medida

De acordo com a Anvisa, a determinação foi tomada após a identificação de informações conflitantes na embalagem. Embora o produto apresentasse a indicação de que seria livre de glúten, o próprio rótulo informava a possibilidade de contaminação cruzada com trigo, ingrediente que contém a proteína.

A inconsistência pode colocar em risco consumidores que precisam evitar completamente o glúten por questões de saúde. Por esse motivo, a agência optou pela retirada imediata do produto do mercado.