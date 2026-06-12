Uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acendeu um alerta entre consumidores, especialmente aqueles que convivem com a doença celíaca. O órgão determinou o recolhimento de todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti, além de suspender a comercialização, distribuição, divulgação e uso do produto em todo o país.
Contradição no rótulo motivou a medida
De acordo com a Anvisa, a determinação foi tomada após a identificação de informações conflitantes na embalagem. Embora o produto apresentasse a indicação de que seria livre de glúten, o próprio rótulo informava a possibilidade de contaminação cruzada com trigo, ingrediente que contém a proteína.
A inconsistência pode colocar em risco consumidores que precisam evitar completamente o glúten por questões de saúde. Por esse motivo, a agência optou pela retirada imediata do produto do mercado.
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Entenda os riscos para pessoas com doença celíaca
A doença celíaca é uma condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten, proteína presente em cereais como trigo, centeio e cevada. Em pessoas diagnosticadas, mesmo pequenas quantidades da substância podem provocar reações e comprometer a absorção de nutrientes pelo organismo.
Além de sintomas gastrointestinais, como dores abdominais, diarreia e desconforto digestivo, a exposição contínua ao glúten pode gerar complicações mais graves e afetar a qualidade de vida dos pacientes.
O que fazer se o produto estiver em casa
A resolução da Anvisa não aponta problemas relacionados à qualidade do milho em si, mas sim à rotulagem e ao potencial risco para pessoas sensíveis ao glúten. Dessa forma, consumidores sem restrições alimentares não estariam, em princípio, expostos a riscos significativos.
Já pessoas com doença celíaca ou intolerância ao glúten devem evitar o consumo do produto e aguardar orientações oficiais da fabricante sobre procedimentos de troca, devolução ou reembolso. A recomendação é manter a embalagem armazenada em local seguro para evitar o uso acidental.
Recolhimento vale para todos os lotes
A medida atinge todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti atualmente em circulação. O produto é fabricado pela empresa Kaza Distribuidora, R & A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda.
A decisão reforça a importância da rotulagem correta em alimentos destinados a públicos com restrições alimentares e destaca a necessidade de atenção dos consumidores na hora da compra.