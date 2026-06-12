A abertura da Copa do Mundo de 2026 veio acompanhada de um debate entre torcedores e apaixonados por futebol. A emissora britânica BBC divulgou uma lista com os 10 maiores ídolos da história dos Mundiais e colocou três brasileiros entre os nomes mais lendários que já disputaram a competição: Pelé, Ronaldo e Cafu.
Pelé lidera seleção de gigantes
No topo do ranking aparece Pelé, apontado pela publicação como o maior símbolo da história das Copas do Mundo. O Rei do Futebol recebeu destaque por um feito que permanece único: a conquista de três títulos mundiais com a seleção brasileira.
Segundo a BBC, além de suas conquistas dentro de campo, Pelé se tornou uma referência global do esporte e segue sendo considerado uma das figuras mais importantes do futebol mundial.
Ronaldo conquista lugar no pódio
Outro brasileiro em posição de destaque foi Ronaldo Nazário. O ex-atacante apareceu na terceira colocação após ter sua trajetória exaltada pela emissora inglesa, especialmente pela impressionante recuperação que antecedeu a Copa do Mundo de 2002.
Depois de enfrentar graves problemas físicos e passar por um longo período de recuperação, Ronaldo voltou a brilhar no Mundial disputado na Coreia do Sul e no Japão. Na campanha do pentacampeonato, marcou oito gols e foi decisivo na final contra a Alemanha, consolidando seu nome entre os maiores jogadores da história da competição.
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Cafu entra para a elite dos Mundiais
Fechando a participação brasileira no ranking, Cafu foi lembrado pela regularidade e pelo protagonismo em diferentes gerações da Seleção Brasileira. O ex-lateral-direito apareceu na nona posição.
A BBC destacou o fato de Cafu ter disputado três finais consecutivas de Copa do Mundo, participando das campanhas de 1994, 1998 e 2002. Capitão da equipe campeã do mundo em 2002, ele é considerado um dos jogadores mais vitoriosos da história dos Mundiais.
Messi e Mbappé também aparecem
A lista divulgada pela emissora britânica também reúne outros grandes nomes do futebol mundial. O argentino Diego Maradona ficou com a segunda colocação, enquanto Lionel Messi aparece em quarto lugar.
Entre os atletas ainda em atividade, o francês Kylian Mbappé também foi lembrado e integra o seleto grupo das maiores lendas da história das Copas, reforçando o impacto que já alcançou no cenário internacional.
Confira o ranking das maiores lendas das Copas
- Pelé (Brasil)
- Diego Maradona (Argentina)
- Ronaldo (Brasil)
- Lionel Messi (Argentina)
- Franz Beckenbauer (Alemanha)
- Kylian Mbappé (França)
- Zinedine Zidane (França)
- Paolo Rossi (Itália)
- Cafu (Brasil)
- Geoff Hurst (Inglaterra)
Debate entre torcedores
A divulgação da lista gerou repercussão entre torcedores nas redes sociais. Enquanto muitos concordaram com a liderança de Pelé e a presença de Ronaldo entre os três primeiros colocados, outros questionaram posições de nomes históricos e a ordem adotada pela publicação.
Ainda assim, o ranking reforça a forte presença brasileira na história da Copa do Mundo, competição na qual o Brasil segue como o maior campeão, com cinco títulos conquistados.