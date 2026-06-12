A abertura da Copa do Mundo de 2026 veio acompanhada de um debate entre torcedores e apaixonados por futebol. A emissora britânica BBC divulgou uma lista com os 10 maiores ídolos da história dos Mundiais e colocou três brasileiros entre os nomes mais lendários que já disputaram a competição: Pelé, Ronaldo e Cafu.

Pelé lidera seleção de gigantes

No topo do ranking aparece Pelé, apontado pela publicação como o maior símbolo da história das Copas do Mundo. O Rei do Futebol recebeu destaque por um feito que permanece único: a conquista de três títulos mundiais com a seleção brasileira.

Segundo a BBC, além de suas conquistas dentro de campo, Pelé se tornou uma referência global do esporte e segue sendo considerado uma das figuras mais importantes do futebol mundial.

Ronaldo conquista lugar no pódio