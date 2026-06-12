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LENDAS DAS COPAS

BBC revela ranking das lendas das Copas com três brasileiros

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/AP
A abertura da Copa do Mundo de 2026 veio acompanhada de um debate entre torcedores e apaixonados por futebol.
A abertura da Copa do Mundo de 2026 veio acompanhada de um debate entre torcedores e apaixonados por futebol.

A abertura da Copa do Mundo de 2026 veio acompanhada de um debate entre torcedores e apaixonados por futebol. A emissora britânica BBC divulgou uma lista com os 10 maiores ídolos da história dos Mundiais e colocou três brasileiros entre os nomes mais lendários que já disputaram a competição: Pelé, Ronaldo e Cafu.

Pelé lidera seleção de gigantes

No topo do ranking aparece Pelé, apontado pela publicação como o maior símbolo da história das Copas do Mundo. O Rei do Futebol recebeu destaque por um feito que permanece único: a conquista de três títulos mundiais com a seleção brasileira.

Segundo a BBC, além de suas conquistas dentro de campo, Pelé se tornou uma referência global do esporte e segue sendo considerado uma das figuras mais importantes do futebol mundial.

Ronaldo conquista lugar no pódio

Outro brasileiro em posição de destaque foi Ronaldo Nazário. O ex-atacante apareceu na terceira colocação após ter sua trajetória exaltada pela emissora inglesa, especialmente pela impressionante recuperação que antecedeu a Copa do Mundo de 2002.

Depois de enfrentar graves problemas físicos e passar por um longo período de recuperação, Ronaldo voltou a brilhar no Mundial disputado na Coreia do Sul e no Japão. Na campanha do pentacampeonato, marcou oito gols e foi decisivo na final contra a Alemanha, consolidando seu nome entre os maiores jogadores da história da competição.

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Cafu entra para a elite dos Mundiais

Fechando a participação brasileira no ranking, Cafu foi lembrado pela regularidade e pelo protagonismo em diferentes gerações da Seleção Brasileira. O ex-lateral-direito apareceu na nona posição.

A BBC destacou o fato de Cafu ter disputado três finais consecutivas de Copa do Mundo, participando das campanhas de 1994, 1998 e 2002. Capitão da equipe campeã do mundo em 2002, ele é considerado um dos jogadores mais vitoriosos da história dos Mundiais.

Messi e Mbappé também aparecem

A lista divulgada pela emissora britânica também reúne outros grandes nomes do futebol mundial. O argentino Diego Maradona ficou com a segunda colocação, enquanto Lionel Messi aparece em quarto lugar.

Entre os atletas ainda em atividade, o francês Kylian Mbappé também foi lembrado e integra o seleto grupo das maiores lendas da história das Copas, reforçando o impacto que já alcançou no cenário internacional.

Confira o ranking das maiores lendas das Copas

  1. Pelé (Brasil)
  2. Diego Maradona (Argentina)
  3. Ronaldo (Brasil)
  4. Lionel Messi (Argentina)
  5. Franz Beckenbauer (Alemanha)
  6. Kylian Mbappé (França)
  7. Zinedine Zidane (França)
  8. Paolo Rossi (Itália)
  9. Cafu (Brasil)
  10. Geoff Hurst (Inglaterra)

Debate entre torcedores

A divulgação da lista gerou repercussão entre torcedores nas redes sociais. Enquanto muitos concordaram com a liderança de Pelé e a presença de Ronaldo entre os três primeiros colocados, outros questionaram posições de nomes históricos e a ordem adotada pela publicação.

Ainda assim, o ranking reforça a forte presença brasileira na história da Copa do Mundo, competição na qual o Brasil segue como o maior campeão, com cinco títulos conquistados.

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