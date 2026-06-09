Além da oportunidade de rever o artista no palco, os assinantes do JP Jornal contam com um benefício especial: meia-entrada para o espetáculo. A iniciativa faz parte da parceria entre o jornal e a Investe Cultura, produtora responsável pelo evento, ampliando o acesso do público à programação cultural da cidade.

Piracicaba recebe neste domingo (14) um dos nomes mais populares da música brasileira. O cantor e compositor Silvio Brito retorna à cidade para apresentar o espetáculo “Tá Todo Mundo Louco, Oba!”, às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A apresentação promete uma noite marcada por nostalgia, emoção e canções que atravessaram gerações.

A expectativa é reunir fãs que acompanham a carreira do cantor há décadas e também um público mais jovem, que terá a oportunidade de conhecer de perto a obra de um dos artistas que ajudaram a marcar a música popular brasileira. O espetáculo foi pensado para promover um encontro entre gerações por meio de canções que permanecem atuais e continuam despertando identificação no público.

No repertório, Silvio Brito reúne sucessos que marcaram sua carreira, como “Tá Todo Mundo Louco”, “Espelho Mágico” e “Nostalgia”. Com sua característica mistura de humor, crítica social e sensibilidade, o cantor promete um show que vai além da música, despertando lembranças e emoções no público.

Animado com o retorno à cidade, o artista destaca o carinho que recebe dos piracicabanos. “Voltar a Piracicaba é sempre uma alegria imensa, pois o público daqui tem uma energia única. Preparei um repertório muito especial para que possamos cantar, sorrir e nos emocionar juntos do início ao fim”, afirma. A apresentação integra as comemorações dos 10 anos da Investe Cultura e celebra a força da música brasileira em uma noite especial.

VANTAGENS PARA ASSINANTES