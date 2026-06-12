O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma nova fase do programa Celular Seguro, iniciativa voltada ao combate de roubos e furtos de aparelhos telefônicos em todo o país.
A proposta prevê o envio de notificações diretamente para celulares cadastrados como roubados ou furtados. A mensagem informará que o aparelho possui registro de irregularidade e orientará o portador a realizar a devolução.
Os pontos de devolução serão agências dos Correios, não delegacias, justamente para não intimidar quem eventualmente possa ter comprado o produto sem saber que era roubado.
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Segundo informações divulgadas pelo governo, cerca de 2,5 milhões de aparelhos com registros de roubo ou furto já estão identificados na base de dados utilizada pelo programa. A intenção é comunicar os usuários desses dispositivos sobre a situação do equipamento e os procedimentos para regularização.
Durante o anúncio, Lula afirmou que a iniciativa pretende ampliar a segurança dos proprietários de celulares e reduzir os impactos causados por esse tipo de crime.
O novo mecanismo complementa o programa Celular Seguro, lançado em dezembro de 2023. Atualmente, a plataforma permite que vítimas de roubo ou furto solicitem o bloqueio da linha telefônica, do aparelho e de aplicativos vinculados ao dispositivo. Com a nova etapa, além do bloqueio, o sistema passará a alertar quem estiver utilizando o equipamento.
A estratégia tem como referência uma ação desenvolvida no estado do Piauí. Conforme dados apresentados pelo governo, a iniciativa contribuiu para a redução dos registros de roubo e furto de celulares na região. O programa foi conduzido por Chico Lucas, que atualmente ocupa o cargo de secretário nacional de Segurança Pública.