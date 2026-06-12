O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma nova fase do programa Celular Seguro, iniciativa voltada ao combate de roubos e furtos de aparelhos telefônicos em todo o país.

A proposta prevê o envio de notificações diretamente para celulares cadastrados como roubados ou furtados. A mensagem informará que o aparelho possui registro de irregularidade e orientará o portador a realizar a devolução.

Os pontos de devolução serão agências dos Correios, não delegacias, justamente para não intimidar quem eventualmente possa ter comprado o produto sem saber que era roubado.