O Palacete Luiz de Queiroz, imóvel ligado à história de Piracicaba e da agricultura brasileira, será aberto para visitação pública durante a realização da Village Arte Decor, mostra de arquitetura e paisagismo que ocupará o espaço pelos próximos dois meses.

O evento permitirá que moradores e visitantes conheçam o interior da propriedade, que integra o patrimônio histórico do município. A programação reúne projetos desenvolvidos por arquitetos, designers, paisagistas e outros profissionais convidados pela organização.

Na última segunda-feira, a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e conversou com alguns dos paisagistas responsáveis pelos espaços que serão apresentados ao público durante a mostra.