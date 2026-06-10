O Palacete Luiz de Queiroz, imóvel ligado à história de Piracicaba e da agricultura brasileira, será aberto para visitação pública durante a realização da Village Arte Decor, mostra de arquitetura e paisagismo que ocupará o espaço pelos próximos dois meses.
O evento permitirá que moradores e visitantes conheçam o interior da propriedade, que integra o patrimônio histórico do município. A programação reúne projetos desenvolvidos por arquitetos, designers, paisagistas e outros profissionais convidados pela organização.
Na última segunda-feira, a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e conversou com alguns dos paisagistas responsáveis pelos espaços que serão apresentados ao público durante a mostra.
Um dos ambientes foi desenvolvido pelo paisagista Carlos Hanada, que criou um jardim vertical com foco na utilização de espécies vegetais nativas da Mata Atlântica. Segundo Hanada, o projeto prioriza a biodiversidade local e incorpora materiais reciclados em sua estrutura.
De acordo com o paisagista, milhares de embalagens e garrafas PET foram reaproveitadas na produção de painéis impermeabilizantes e mantas de enraizamento utilizadas na composição do jardim. A proposta busca integrar paisagismo e reutilização de materiais.
Outro espaço foi elaborado pelo paisagista Davi Padovan. O projeto reúne mobiliário, vegetação tropical e nativa, elementos aquáticos e uma área destinada à permanência dos visitantes.
Segundo Padovan, o ambiente foi planejado para proporcionar um local de contemplação e convivência, valorizando a interação do público com os elementos naturais presentes no espaço.
Já o engenheiro agrônomo e paisagista Ivo Racca desenvolveu o ambiente denominado "Mata Adentro".
O projeto utiliza espécies nativas e apresenta um monolito biofílico voltado à integração entre paisagismo e vegetação.
A proposta também contempla plantas que atraem polinizadores e espécies que servem de abrigo para abelhas sem ferrão. Segundo Racca, o espaço busca demonstrar possibilidades de aplicação da flora brasileira em projetos de paisagismo e design.
Os três profissionais destacaram a importância da abertura do Palacete Luiz de Queiroz para visitação e convidaram a população a conhecer a mostra e os ambientes preparados para o evento.
Além dos projetos de paisagismo, a Village Arte Decor contará com ambientes internos e externos desenvolvidos por profissionais de diferentes áreas, ocupando diversos espaços do imóvel histórico.
A mostra permanecerá aberta por dois meses. O funcionamento será de terça a sexta-feira, das 16h às 21h. Aos sábados, domingos e feriados, a visitação ocorrerá das 14h às 21h.