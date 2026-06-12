Usuários de diversos países enfrentaram dificuldades para acessar os principais serviços da Meta na manhã desta sexta-feira (12). A instabilidade afetou plataformas amplamente utilizadas, como Instagram, Facebook, Messenger, Threads e até o WhatsApp Web, gerando uma enxurrada de reclamações nas redes sociais.

Falha atinge milhões de usuários

Os problemas começaram a ser percebidos nas primeiras horas do dia. Relatos publicados por internautas apontavam falhas no carregamento das páginas, interrupções nas atualizações de conteúdo e dificuldades para realizar login nas plataformas.

No Facebook, muitos usuários informaram que foram desconectados automaticamente de suas contas e não conseguiram retornar ao sistema. Já no Instagram, diversos perfis deixaram de exibir novas publicações, enquanto outros usuários também relataram ter sido removidos da plataforma sem conseguir restabelecer o acesso.