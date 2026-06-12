12 de junho de 2026
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FALHA DAS REDES

Falha no Facebook e Instagram atinge usuários no mundo todo

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
Usuários de diversos países enfrentaram dificuldades para acessar os principais serviços da Meta na manhã desta sexta-feira (12).
Usuários de diversos países enfrentaram dificuldades para acessar os principais serviços da Meta na manhã desta sexta-feira (12).

Usuários de diversos países enfrentaram dificuldades para acessar os principais serviços da Meta na manhã desta sexta-feira (12). A instabilidade afetou plataformas amplamente utilizadas, como Instagram, Facebook, Messenger, Threads e até o WhatsApp Web, gerando uma enxurrada de reclamações nas redes sociais.

Falha atinge milhões de usuários

Os problemas começaram a ser percebidos nas primeiras horas do dia. Relatos publicados por internautas apontavam falhas no carregamento das páginas, interrupções nas atualizações de conteúdo e dificuldades para realizar login nas plataformas.

No Facebook, muitos usuários informaram que foram desconectados automaticamente de suas contas e não conseguiram retornar ao sistema. Já no Instagram, diversos perfis deixaram de exibir novas publicações, enquanto outros usuários também relataram ter sido removidos da plataforma sem conseguir restabelecer o acesso.

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Monitoramento registrou pico de notificações

Os registros de falhas dispararam em serviços especializados que acompanham o funcionamento de plataformas digitais em tempo real. O Downdetector apontou um aumento expressivo nas notificações envolvendo os aplicativos da Meta durante a manhã.

Além disso, veículos internacionais e perfis especializados em tecnologia indicaram que a instabilidade não ficou restrita ao Brasil, atingindo usuários em diferentes regiões do mundo e reforçando a suspeita de uma pane de alcance global.

Internautas recorrem a outras redes

Com os aplicativos apresentando falhas, muitos usuários migraram para outras plataformas para confirmar se o problema era geral. No X (antigo Twitter), milhares de mensagens foram publicadas comentando a queda dos serviços.

Além de compartilhar relatos sobre as dificuldades enfrentadas, internautas cobraram esclarecimentos da Meta e questionaram a falta de informações oficiais durante o período de instabilidade.

Meta ainda não se pronunciou

Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram, Messenger, Threads e WhatsApp, não divulgou uma explicação oficial sobre as causas da falha.

Enquanto aguardam um posicionamento da companhia, usuários seguem acompanhando a normalização dos serviços e buscando informações sobre o que provocou mais uma interrupção em algumas das maiores redes sociais do mundo.

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