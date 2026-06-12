O anúncio de uma nova etapa do programa Celular Seguro acabou sendo ofuscado por uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que provocou forte repercussão nas redes sociais. Durante evento realizado em Brasília, o presidente afirmou que pessoas ricas não costumam comprar celulares roubados, enquanto consumidores de menor renda acabam sendo atraídos por produtos vendidos a preços mais baixos.

A fala rapidamente gerou debates e críticas na internet, com internautas interpretando a declaração como uma generalização sobre a população mais pobre. Apesar da repercussão, o principal objetivo do discurso era apresentar medidas que visam combater a comercialização de aparelhos furtados ou roubados em todo o país.

Declaração repercutiu nas redes sociais

Ao abordar o mercado ilegal de celulares, Lula declarou: