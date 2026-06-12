O anúncio de uma nova etapa do programa Celular Seguro acabou sendo ofuscado por uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que provocou forte repercussão nas redes sociais. Durante evento realizado em Brasília, o presidente afirmou que pessoas ricas não costumam comprar celulares roubados, enquanto consumidores de menor renda acabam sendo atraídos por produtos vendidos a preços mais baixos.
A fala rapidamente gerou debates e críticas na internet, com internautas interpretando a declaração como uma generalização sobre a população mais pobre. Apesar da repercussão, o principal objetivo do discurso era apresentar medidas que visam combater a comercialização de aparelhos furtados ou roubados em todo o país.
Declaração repercutiu nas redes sociais
Ao abordar o mercado ilegal de celulares, Lula declarou:
"Eu sei que rico não compra telefone roubado. Mas eu sei que os pobres compram. Quem é que não gosta de comprar uma coisinha barata? Todo mundo gosta. Ou mais barata."
O trecho passou a circular amplamente nas redes sociais poucas horas após o evento. Enquanto alguns usuários criticaram a fala, outros afirmaram que o presidente tentava destacar como criminosos se aproveitam da busca por preços mais baixos para revender aparelhos de origem ilegal.
A declaração acabou se tornando um dos assuntos mais comentados do dia, dividindo opiniões entre apoiadores e críticos do governo.
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Governo quer ampliar combate ao mercado ilegal
A fala ocorreu durante a apresentação de uma nova fase do programa Celular Seguro. Segundo Lula, o governo federal possui atualmente um cadastro com aproximadamente 2,5 milhões de celulares roubados ou furtados registrados no sistema.
A proposta é enviar mensagens diretamente aos aparelhos identificados, alertando os usuários sobre a situação irregular do dispositivo e orientando a devolução dos equipamentos.
"Eu ia apertar um botãozinho e passava a mensagem dizendo que todos 2,5 milhões de pessoas que estão com o celular roubado têm que devolver", afirmou o presidente durante o evento.
Segundo ele, a medida tem como objetivo reduzir o mercado de receptação, considerado um dos principais fatores que alimentam os roubos de celulares no país.
Preocupação com quem comprou sem conhecer a origem
Durante o discurso, Lula também afirmou que refletiu sobre a situação de pessoas que podem ter adquirido os aparelhos sem saber que eram produtos de origem ilícita.
"Essa inquietação econômica de quem está com o telefone roubado mexeu com a minha cabeça", declarou.
O presidente explicou que pretende discutir o tema com o Ministério da Justiça para definir a melhor forma de implementar os alertas sem deixar de combater a comercialização ilegal de dispositivos.
Celular Seguro entra em nova etapa
Lançado pelo governo federal em dezembro de 2023, o Celular Seguro permite que vítimas de roubo ou furto bloqueiem rapidamente linhas telefônicas, aplicativos e o aparelho cadastrado.
Agora, a plataforma deverá ganhar uma nova funcionalidade, com avisos exibidos diretamente na tela dos celulares registrados como roubados ou furtados. A expectativa do governo é dificultar a revenda desses equipamentos e reduzir os índices desse tipo de crime.
Apesar da polêmica envolvendo a declaração presidencial, o foco da iniciativa continua sendo ampliar a segurança dos usuários e enfraquecer o mercado clandestino de celulares no Brasil.