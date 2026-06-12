A Uniodonto Piracicaba celebra 44 anos de atuação nesta terça-feira, dia 16, reforçando seu compromisso com a melhoria contínua e a excelência na prestação de serviços. Por meio de diversas ações planejadas, a cooperativa busca aperfeiçoar constantemente seus processos e manter a qualidade do atendimento oferecido como operadora de plano de saúde odontológico.

De acordo com o diretor-presidente da cooperativa, Cláudio Zambello, já estão em andamento atividades definidas desde o final de 2025 dentro do planejamento estratégico da instituição. As iniciativas envolvem capacitação, treinamentos e a readequação de procedimentos junto aos cirurgiões-dentistas cooperados e à equipe de colaboradores.

Essas ações refletem a preocupação da Uniodonto com seus mais de 90 mil usuários, que contam com planos individuais e empresariais. Atualmente, os planos pessoa jurídica são contratados por mais de 1.600 empresas distribuídas nos 16 municípios atendidos pela cooperativa. O objetivo é seguir aprimorando os serviços prestados e garantindo um atendimento cada vez mais eficiente aos beneficiários.