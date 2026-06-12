A Uniodonto Piracicaba celebra 44 anos de atuação nesta terça-feira, dia 16, reforçando seu compromisso com a melhoria contínua e a excelência na prestação de serviços. Por meio de diversas ações planejadas, a cooperativa busca aperfeiçoar constantemente seus processos e manter a qualidade do atendimento oferecido como operadora de plano de saúde odontológico.
De acordo com o diretor-presidente da cooperativa, Cláudio Zambello, já estão em andamento atividades definidas desde o final de 2025 dentro do planejamento estratégico da instituição. As iniciativas envolvem capacitação, treinamentos e a readequação de procedimentos junto aos cirurgiões-dentistas cooperados e à equipe de colaboradores.
Essas ações refletem a preocupação da Uniodonto com seus mais de 90 mil usuários, que contam com planos individuais e empresariais. Atualmente, os planos pessoa jurídica são contratados por mais de 1.600 empresas distribuídas nos 16 municípios atendidos pela cooperativa. O objetivo é seguir aprimorando os serviços prestados e garantindo um atendimento cada vez mais eficiente aos beneficiários.
“Olhando para o passado e vendo o quanto crescemos neste período, notamos que o futuro ainda é um desafio o qual está sendo trilhado com muita dedicação”, destaca Zambello.
No ano passado, a Uniodonto Piracicaba deu um importante passo em sua trajetória com a inauguração da Clínica Integrada Odontológica, localizada na região central da cidade. O espaço moderno e amplo conta com dez consultórios odontológicos e oferece procedimentos de alta tecnologia, como radiologia digital, alinhadores ortodônticos invisíveis, microscopia eletrônica para tratamento de canal, entre outros recursos.
“A partir de agora, caminhamos para construir nosso quadragésimo quinto ano de vida e, em 2027, muito mais novidades serão apresentadas para Piracicaba”, finaliza o presidente da Uniodonto Piracicaba.