12 de junho de 2026
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PROTEÇÃO

Seu pet sente frio? Veja como proteger cães e gatos

Por Ariadne Scarabello Mariano |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Veterinários alertam que pequenas adaptações na rotina são capazes de garantir mais conforto e segurança aos pets durante os dias frios.
Veterinários alertam que pequenas adaptações na rotina são capazes de garantir mais conforto e segurança aos pets durante os dias frios.

A chegada das temperaturas mais baixas exige atenção redobrada com os animais de estimação. Assim como os humanos, cães e gatos podem sofrer com o frio, ficando mais suscetíveis a desconfortos, doenças respiratórias e até casos de hipotermia.

Veterinários alertam que pequenas adaptações na rotina são capazes de garantir mais conforto e segurança aos pets durante os dias frios. Desde a escolha do local onde o animal dorme até os horários dos passeios, algumas medidas simples podem fazer toda a diferença para a saúde dos companheiros de quatro patas.

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Cuidados para proteger cães e gatos nos dias frios

  • Ofereça um local aquecido: mantenha a cama do pet longe de correntes de ar e use mantas ou cobertores.
  • Use roupinhas quando necessário: filhotes, idosos e animais de pelo curto costumam sentir mais frio.
  • Evite passeios nos horários mais gelados: prefira caminhadas durante os períodos mais quentes do dia.
  • Diminua a frequência dos banhos: utilize água morna e seque completamente o animal após o banho.
  • A escovação regular continua sendo recomendada para manter a saúde da pelagem e estimular a produção dos óleos naturais da pele.
  • Observe a alimentação: alguns pets podem precisar de mais energia para manter a temperatura corporal.
  • A oferta de água fresca também deve ser mantida normalmente, mesmo nos dias mais frios.
  • Fique atento à saúde: tremores excessivos, apatia e dificuldade para se movimentar podem indicar problemas relacionados ao frio, principalmente animais idosos. Há o risco de hipotermia.
  • Nunca deixe o pet sozinho no carro: a temperatura dentro do veículo pode cair rapidamente e colocar a vida do animal em risco.
  • É preciso estar sempre atento a vacinação e vermifugação para proteger contra traqueobronquite e outras doenças respiratórias típicas da estação.

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