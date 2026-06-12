A chegada das temperaturas mais baixas exige atenção redobrada com os animais de estimação. Assim como os humanos, cães e gatos podem sofrer com o frio, ficando mais suscetíveis a desconfortos, doenças respiratórias e até casos de hipotermia.

Veterinários alertam que pequenas adaptações na rotina são capazes de garantir mais conforto e segurança aos pets durante os dias frios. Desde a escolha do local onde o animal dorme até os horários dos passeios, algumas medidas simples podem fazer toda a diferença para a saúde dos companheiros de quatro patas.

VEJA MAIS

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Cuidados para proteger cães e gatos nos dias frios