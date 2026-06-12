A busca por mais eficiência no abastecimento de água em Piracicaba ganhou um novo capítulo. O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) concluiu a instalação de macromedidores em 18 condomínios de grande porte da cidade, medida que tem como foco reduzir desperdícios, identificar vazamentos e ampliar o controle sobre o consumo hídrico.
Investimento mira combate às perdas
A iniciativa integra o Plano de Controle de Perdas d’Água da autarquia e recebeu investimento de R$ 921 mil. Os equipamentos foram posicionados na entrada dos empreendimentos, seguindo as normas estabelecidas pela Ares-PCJ, permitindo o monitoramento preciso do volume total de água fornecido a cada condomínio.
Segundo o presidente do Semae, Ronald Pereira da Silva, a tecnologia representa um avanço importante na gestão dos recursos hídricos do município. De acordo com ele, o sistema possibilita comparar a quantidade de água entregue aos empreendimentos com o consumo efetivamente registrado nas unidades residenciais, facilitando a identificação de perdas, vazamentos ocultos e possíveis irregularidades.
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Como funciona a macromedição
Diferentemente da micromedição, que registra o consumo individual de cada imóvel, a macromedição contabiliza toda a água que entra em um condomínio por meio de um hidrômetro principal de grande capacidade instalado na entrada do empreendimento.
Com isso, além do consumo das residências, também passam a ser monitoradas atividades realizadas em áreas comuns, como irrigação de jardins, limpeza de espaços coletivos, piscinas e áreas de lazer. A medida garante maior transparência sobre o uso da água e contribui para uma gestão mais eficiente dos recursos.
Condomínios contemplados
Os equipamentos foram implantados nos condomínios Portal do Horto (Tupi), Moinho Vermelho (Conceição), Canadá (Tatuapé), Clotilde Brossi e Recanto do Piracicamirim (Água Branca), Novo Campestre (Campestre), Vila D’Italia II (Piracicamirim), Santa Tereza D’Ávila, Terras de Piracicaba V e Palmeiras (Astúrias), Vila D’Áquila (Santa Rosa-Ipês), Villa Bela Vista (Santa Rosa), Residencial Unimep (Taquaral), Terras de Artemis e Vila Colinas (Artemis), Reserva Jardins (Alto da Boa Vista), Uninorte II (Distrito Industrial) e Apolo 11 (Nova Iguaçu).
Mais controle e menos desperdício
A expectativa do Semae é que os novos macromedidores contribuam diretamente para a redução das perdas de água no município. Além de facilitar a detecção de problemas na rede interna dos condomínios, os equipamentos permitem um acompanhamento mais preciso do consumo, fortalecendo ações de economia, sustentabilidade e uso consciente da água.