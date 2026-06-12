A busca por mais eficiência no abastecimento de água em Piracicaba ganhou um novo capítulo. O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) concluiu a instalação de macromedidores em 18 condomínios de grande porte da cidade, medida que tem como foco reduzir desperdícios, identificar vazamentos e ampliar o controle sobre o consumo hídrico.

Investimento mira combate às perdas

A iniciativa integra o Plano de Controle de Perdas d’Água da autarquia e recebeu investimento de R$ 921 mil. Os equipamentos foram posicionados na entrada dos empreendimentos, seguindo as normas estabelecidas pela Ares-PCJ, permitindo o monitoramento preciso do volume total de água fornecido a cada condomínio.

Segundo o presidente do Semae, Ronald Pereira da Silva, a tecnologia representa um avanço importante na gestão dos recursos hídricos do município. De acordo com ele, o sistema possibilita comparar a quantidade de água entregue aos empreendimentos com o consumo efetivamente registrado nas unidades residenciais, facilitando a identificação de perdas, vazamentos ocultos e possíveis irregularidades.