A Guarda Civil Municipal (GCM) de Piracicaba encerrou o mês de maio com um balanço expressivo no combate à criminalidade. Ao longo do período, as equipes registraram 39 prisões, apreenderam 4.431 porções de entorpecentes e recuperaram ou apreenderam 27 veículos em diferentes operações realizadas pela cidade.
Drogas lideram números das operações
As ações de enfrentamento ao tráfico de drogas tiveram destaque entre os resultados divulgados. No total, foram retiradas de circulação 4.431 unidades de entorpecentes. Desse montante, 3.282 porções foram apreendidas em operações conjuntas com a Polícia Civil, enquanto outras 1.149 unidades foram resultado de ações conduzidas diretamente pelas equipes da GCM.
Os números reforçam a atuação integrada das forças de segurança no combate ao comércio ilegal de drogas em Piracicaba.
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Prisões envolvem diversos tipos de crime
Das 39 prisões registradas no mês, 34 ocorreram em flagrante. Entre as ocorrências, destacam-se seis detenções por furto em estabelecimentos comerciais e outras seis por descumprimento de medidas protetivas.
Também foram contabilizadas quatro prisões relacionadas à violência doméstica, quatro em apoio à Polícia Civil, três por lesão corporal e três por tráfico de entorpecentes. Além disso, houve registros de prisões por estupro de vulnerável, infração à Lei Maria da Penha, furto contra pessoa, furto em repartição pública e furto de patrimônio público.
O balanço aponta ainda a captura de cinco pessoas procuradas pela Justiça, que foram encaminhadas ao sistema prisional.
Veículos recuperados e apreendidos
Outro destaque do levantamento operacional foi a recuperação e apreensão de veículos. Ao todo, 27 veículos foram localizados ou recolhidos pelas equipes da Guarda Municipal.
Entre eles estão 17 automóveis, sete motocicletas, duas caminhonetes e uma camioneta. Parte das ocorrências ocorreu em apoio ao Poder Judiciário, enquanto outros casos envolveram veículos com sinais identificadores adulterados, recuperação de automóveis e crimes de trânsito.
Também foi registrada a apreensão de um veículo relacionado a um acidente com vítima.
Integração fortalece segurança pública
Segundo o comandante da Guarda Civil Municipal de Piracicaba, Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues, os resultados refletem o trabalho diário desenvolvido pelos agentes em diferentes frentes de atuação.
De acordo com ele, as operações realizadas ao longo do mês contribuíram para combater crimes patrimoniais, enfrentar casos de violência doméstica, retirar drogas das ruas e localizar indivíduos procurados pela Justiça. O comandante ressaltou ainda que a integração entre as forças de segurança tem sido fundamental para ampliar a proteção da população e fortalecer as ações de prevenção e combate à criminalidade no município.