A Guarda Civil Municipal (GCM) de Piracicaba encerrou o mês de maio com um balanço expressivo no combate à criminalidade. Ao longo do período, as equipes registraram 39 prisões, apreenderam 4.431 porções de entorpecentes e recuperaram ou apreenderam 27 veículos em diferentes operações realizadas pela cidade.

Drogas lideram números das operações

As ações de enfrentamento ao tráfico de drogas tiveram destaque entre os resultados divulgados. No total, foram retiradas de circulação 4.431 unidades de entorpecentes. Desse montante, 3.282 porções foram apreendidas em operações conjuntas com a Polícia Civil, enquanto outras 1.149 unidades foram resultado de ações conduzidas diretamente pelas equipes da GCM.

Os números reforçam a atuação integrada das forças de segurança no combate ao comércio ilegal de drogas em Piracicaba.