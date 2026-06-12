12 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ROD. DOS IMIGRANTES

Mãe de Bolsonaro é homenageada com nome de viaduto em SP

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Bolsonaro e sua mãe Olinda Bolsonaro, que faleceu em 2022 aos 94 anos na cidade de Registro, interior paulista.
Bolsonaro e sua mãe Olinda Bolsonaro, que faleceu em 2022 aos 94 anos na cidade de Registro, interior paulista.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que dá o nome de Olinda Bolsonaro a um viaduto localizado no km 15 da Rodovia dos Imigrantes, em Diadema. A medida foi oficializada nesta quarta-feira (10) e faz com que a estrutura passe a ser identificada como Viaduto Olinda Bolsonaro.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Paulo Mansur, do PL, por meio de projeto aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em abril deste ano.

VEJA MAIS 

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Projeto foi aprovado pela Alesp

Ao apresentar a proposta, o parlamentar justificou a iniciativa como uma forma de reconhecer a trajetória de Olinda Bolsonaro. Segundo o texto do projeto, a homenagem foi considerada uma maneira de preservar sua memória e registrar sua contribuição familiar e social.

Após a aprovação dos deputados estaduais, o projeto seguiu para análise do Executivo e recebeu a sanção do governador paulista.

Quem foi Olinda Bolsonaro

Olinda Bolsonaro faleceu em janeiro de 2022, aos 94 anos. Ela estava internada em um hospital na cidade de Registro, no interior paulista, e morreu após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias.

Mãe do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela residia em Eldorado, município localizado no Vale do Ribeira. A cidade também marcou parte da infância e juventude do ex-chefe do Executivo federal.

Homenagem gera repercussão

A nomeação de espaços públicos com nomes de figuras ligadas à política costuma gerar debates entre apoiadores e críticos. Neste caso, a homenagem ocorre em uma das principais rodovias do estado, responsável pela ligação entre a capital paulista e o litoral.

Com a sanção da lei, o novo nome do viaduto passa a integrar oficialmente a sinalização e os registros estaduais.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários