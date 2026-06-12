O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que dá o nome de Olinda Bolsonaro a um viaduto localizado no km 15 da Rodovia dos Imigrantes, em Diadema. A medida foi oficializada nesta quarta-feira (10) e faz com que a estrutura passe a ser identificada como Viaduto Olinda Bolsonaro.
A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Paulo Mansur, do PL, por meio de projeto aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em abril deste ano.
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Projeto foi aprovado pela Alesp
Ao apresentar a proposta, o parlamentar justificou a iniciativa como uma forma de reconhecer a trajetória de Olinda Bolsonaro. Segundo o texto do projeto, a homenagem foi considerada uma maneira de preservar sua memória e registrar sua contribuição familiar e social.
Após a aprovação dos deputados estaduais, o projeto seguiu para análise do Executivo e recebeu a sanção do governador paulista.
Quem foi Olinda Bolsonaro
Olinda Bolsonaro faleceu em janeiro de 2022, aos 94 anos. Ela estava internada em um hospital na cidade de Registro, no interior paulista, e morreu após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias.
Mãe do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela residia em Eldorado, município localizado no Vale do Ribeira. A cidade também marcou parte da infância e juventude do ex-chefe do Executivo federal.
Homenagem gera repercussão
A nomeação de espaços públicos com nomes de figuras ligadas à política costuma gerar debates entre apoiadores e críticos. Neste caso, a homenagem ocorre em uma das principais rodovias do estado, responsável pela ligação entre a capital paulista e o litoral.
Com a sanção da lei, o novo nome do viaduto passa a integrar oficialmente a sinalização e os registros estaduais.