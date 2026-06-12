O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que dá o nome de Olinda Bolsonaro a um viaduto localizado no km 15 da Rodovia dos Imigrantes, em Diadema. A medida foi oficializada nesta quarta-feira (10) e faz com que a estrutura passe a ser identificada como Viaduto Olinda Bolsonaro.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Paulo Mansur, do PL, por meio de projeto aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em abril deste ano.

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Projeto foi aprovado pela Alesp