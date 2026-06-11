O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro, Saltinho e Charqueada solicitou à Secretaria Municipal de Cultura a adoção de providências relacionadas a um espaço utilizado para guardar materiais da Biblioteca Municipal. O pedido foi formalizado por meio de ofício protocolado junto à pasta.

A manifestação da entidade ocorreu após o recebimento de uma denúncia sobre as condições do local. A partir das informações recebidas, representantes da Ouvidoria do sindicato realizaram uma visita para verificar a situação.

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