O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro, Saltinho e Charqueada solicitou à Secretaria Municipal de Cultura a adoção de providências relacionadas a um espaço utilizado para guardar materiais da Biblioteca Municipal. O pedido foi formalizado por meio de ofício protocolado junto à pasta.
A manifestação da entidade ocorreu após o recebimento de uma denúncia sobre as condições do local. A partir das informações recebidas, representantes da Ouvidoria do sindicato realizaram uma visita para verificar a situação.
Saiba mais:
Segundo o sindicato, o ambiente abriga livros, apostilas, documentos e caixas de papelão armazenados sem critérios adequados de organização. Parte do material estaria acondicionada diretamente sobre o piso, situação que, de acordo com a entidade, pode comprometer a conservação do acervo e dificultar o acesso ao espaço.
Durante a vistoria, também foram relatados problemas relacionados à limpeza do local. Entre os apontamentos estão o acúmulo de poeira e resíduos, além de registros da presença de animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões.
No documento encaminhado ao município, o sindicato destaca que as condições observadas podem favorecer o surgimento de alergias e problemas respiratórios, além da proliferação de insetos e roedores. A entidade também menciona a possibilidade de acidentes decorrentes da ocupação de áreas destinadas à circulação.
Outro aspecto apresentado refere-se à segurança contra incêndios. Conforme o sindicato, a quantidade de papel e outros materiais armazenados exige uma análise das condições de prevenção e combate a incêndios existentes no imóvel.
A entidade informou ainda que o espaço está localizado próximo a uma unidade educacional, frequentada diariamente por estudantes, profissionais da educação e familiares, o que amplia a necessidade de avaliação das condições de segurança do local.
Entre as medidas solicitadas à Secretaria Municipal de Cultura estão a realização de uma vistoria técnica, a análise das condições sanitárias e estruturais do imóvel, a verificação do controle patrimonial dos materiais armazenados e a adoção de ações de limpeza e reorganização do ambiente.
O sindicato também pediu informações sobre a existência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em vigor e a apresentação de um cronograma contendo as etapas previstas para eventual regularização da área.
De acordo com a entidade, o objetivo do pedido é acompanhar as condições do espaço utilizado pelo poder público, buscando prevenir ocorrências que possam afetar servidores, usuários dos serviços municipais e o patrimônio mantido no local.
Atualização: O sindicato informou que um novo ofício foi protocolado na Secretaria Municipal de Cultura em 10 de junho de 2026, reiterando os apontamentos e pedidos já apresentados anteriormente.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Secretaria Municipal de Cultura, mantenedora da Biblioteca Pública Municipal, informa que recebeu no dia 10/06, às 10h46, ofício do Sindicato. Informa ainda que as fotos apresentadas são de área de reserva técnica da Biblioteca, local de trabalho restrito aos funcionários e onde não há circulação de público, onde são realizadas as triagens e separações de livros recebidos em doação.
Os livros não incorporados ao acervo são encaminhados para doação para outras instituições, para projetos sociais ou, em último caso, reciclagem. Cabe ressaltar que a Biblioteca não tem registrado o aparecimento de animais peçonhentos e dedetização será realizada no espaço em breve.
Esclarecemos que a equipe da Biblioteca recebe doações constantemente e em grandes volumes e o serviço de triagem é contínuo.
Ressaltamos ainda que a Secretaria de Obras recentemente realizou uma visita técnica na Biblioteca para elaboração de um projeto de manutenção".