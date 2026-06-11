A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de suposto acidente de trânsito. No local, os policiais encontraram a vítima caída na avenida.

Um homem de 42 anos foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (11), na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba. O corpo estava na via pública, próximo a uma padaria.

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi chamada e o médico responsável constatou o óbito ainda no local.

Segundo a PM, não foi identificado nenhum veículo envolvido e não havia testemunhas ou suspeitos na área. A autoria e as circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

A Polícia Civil foi comunicada e solicitou a presença da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Os peritos realizaram exames técnicos para apurar se a vítima foi atropelada ou se há outra causa para o óbito.