O amor mudou de formato no Brasil. Aquele velho sonho de entrar na igreja com véu e grinalda ou assinar papéis em um cartório imponente tem dado cada vez mais lugar ao simples e genuíno ato de dividir o mesmo teto. Dados recentes do IBGE confirmam essa transformação: pela primeira vez, as uniões consensuais superaram os casamentos civis e religiosos no país. Mas quando a rotina a dois se consolida entre as quatro paredes de um lar compartilhado, surge uma dúvida crucial que muitos casais deixam para depois: quem mora junto, afinal, tem direito a quê?

Imagine a história de tantos brasileiros que constroem uma vida inteira lado a lado, compartilham boletos, planos e sonhos, mas enfrentam uma enorme dor de cabeça burocrática em um momento de luto. O desconhecimento sobre as regras do INSS pode transformar um momento que já é difícil em um verdadeiro pesadelo financeiro. A boa notícia é que a legislação brasileira protege quem vive em união estável, garantindo direitos idênticos aos de quem é casado no papel, como a pensão por morte e o auxílio-reclusão. O grande segredo para blindar esses direitos não está em uma aliança no dedo, mas sim na capacidade de provar essa parceria no papel.

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Casamento não é regra para o INSS